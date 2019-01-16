广东当代水墨展亮相巴黎

人民网1月16日电（记者龚鸣）当地时间15日晚，由巴黎中国文化中心和广东省文化和旅游厅共同主办、广东美术馆承办的“岭南意象——中国广东当代水墨八人展”在巴黎中国文化中心开幕。展览作品包括李劲堃、林蓝、王绍强、杨诘苍等八位（组）优秀当代艺术家的33幅水墨作品，以传统笔墨展现现代精神，受到当晚百余位中法嘉宾的欢迎。

巴黎中国文化中心副主任沈中文致辞表示，本次参展的广东籍艺术家具有深厚的传统文化积淀，在传统水墨的基础上探索实验，延伸了当代水墨艺术的内涵。沈中文说，展出的水墨作品代表了近四十年来中国画创新和求变的成果，体现了其历久弥新的生命力以及中国艺术对西学的开放态度。

广东省美术家协会副主席、广东美术馆馆长王绍强介绍说，本次展览旨在让更多的西方观众认识和发现中国水墨艺术的魅力。广东美术馆和法国保持着密切的文化交流与合作关系，希望通过本次展览，推动广东美术馆和法国艺术机构的交流合作。本次展览策展人杨天娜表示，广东有史以来就走在中国改革开放的前列，文化上也是如此。本次展览的艺术家是创新的代表，也很好地融合了中国的绘画传统。

据介绍，“岭南意象”展也拉开了巴黎中国文化中心“欢乐春节”系列活动的序幕。巴黎中国文化中心主任严振全接受时采访表示，近年来，中法文化交流日益频繁、密切，欢庆中国春节的气氛也越来越浓厚。随后还将推出“走进中心过大年”、古琴演奏会、法国双语学校庆新春等多项中国新年主题活动。严振全说，2019年是中法建交55周年、中华人民共和国70周年华诞，希望中心策划举办的一系列文化活动能为中法友谊添彩，为共和国华诞献礼。

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