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尼日利亚“万村通”项目正式启用

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“万村通”项目启用仪式吸引大量民众前来庆祝（姜宣 摄）
“万村通”项目启用仪式吸引大量民众前来庆祝（姜宣 摄）
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来源：人民网-国际频道  2019年01月15日19:15

人民网阿布贾1月14日电（记者 姜宣） 14日，由中国政府援助、四达时代集团负责承建的“为非洲一万个村落实施收看卫星电视项目”（以下简称“万村通”项目）在尼日利亚联邦首都区帕杜纳村举行了启用仪式，驻尼日利亚大使周平剑，尼联邦信息文化部部长赖伊·穆罕默德，尼联邦参众两院新闻委员会、国家电视管理局、国家广播委员会等部门负责人，四达时代集团代表、地方传统领袖和当地民众等数百人参加了活动。

周平剑表示，“万村通”项目在尼日利亚的启用，是中尼两国落实中非合作论坛峰会成果的具体行动，也充分表明了“一带一路”倡议不仅是体现在基础设施建设上，还延伸到了卫星电视节目等喜闻乐见的生活方式上。“万村通”项目将进一步促进中尼、中非文化交流，推动两国关系不断取得进步。

赖伊表示，感谢中国政府和企业为在尼日利亚实施“万村通”项目所做的努力，这是中非合作论坛成果成为现实的 一次重要体现。卫星电视将使得普通百姓能够及时关注今年即将举行的大选情况，支持自己的党派竞选活动。下步联邦政府将与中国政府一道，继续落实好该项目，为人民创造更多的福祉。

四达时代集团尼日利亚公司总裁张进表示，“万村通”项目覆盖非洲上万个村庄，但尼日利亚人口众多，相应占比较高，达1000个村庄。目前已完成了公共区域投影电视和电视机的安装，并为每个村庄20户家庭提供机顶盒等设备。他说，我们的使命就是将来要让每个尼日利亚人都够看得起、享受得起自己喜欢的电视节目。

承建方四达时代集团，是总部位于北京亦庄经济技术开发区的一家大型民营企业，主要业务包括数字电视网络投资与运营，节目集成、译制、制作与发行等。

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(责编：袁昕(实习生)、徐祥丽)
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