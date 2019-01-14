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北京外国语大学白俄罗斯研究中心揭牌

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巴拉诺娃校长、白俄罗斯驻华大使鲁德、彭龙校长和前中国驻白俄罗斯大使吴筱秋为研究中心揭牌。杨倩摄
巴拉诺娃校长、白俄罗斯驻华大使鲁德、彭龙校长和前中国驻白俄罗斯大使吴筱秋为研究中心揭牌。杨倩摄
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来源：人民网-国际频道  2019年01月14日14:48

人民网北京1月14日电（杨倩）12日上午，北京外国语大学白俄罗斯研究中心宣布成立。白俄罗斯驻华大使鲁德·基里尔、明斯克国立语言大学校长娜塔莉娅·巴拉诺娃和北京外国语大学校长彭龙出席了揭幕式。

白俄罗斯教育部长伊戈尔·卡尔边科在北京的新闻发布会上介绍，为推动两国教育合作，2019年被定为白俄罗斯“中国教育年”。日前，中国“白俄罗斯教育年”开幕式暨大连理工大学白俄罗斯研究中心揭幕式在大连举行。北外白俄罗斯研究中心是2019年中国“白俄罗斯教育年”框架下的重要项目之一。

彭龙校长在北外白俄罗斯研究中心揭幕仪式上说，白俄罗斯研究中心的成立，无疑将有助于在白俄罗斯教学和研究方面整合资源和人才。在经济全球化深入发展，我国日益广泛而深入地参与国际事务的新形势下，在北京外国语大学成立白俄罗斯中心正当其时。

据介绍，2018年9月，北京外国语大学开设了白俄语作为第三外语的学习课程，计划2019年正式招收本科学生，培养白俄语和俄语复语人才。

卡尔边科表示，今年4月在白俄罗斯总统卢卡申科访华期间，中白两国教育部将签署新的合作协议。为吸引中国学生留学白俄罗斯，中白两国拟协商简化学位认证手续。

据介绍，近年来中白两国交换生数量持续增长。2018年白俄的中国留学生达到2000人；中国的白俄留学生达1000人。目前两国高校间已签署350个合作协议，在中国高校内已成立6所白俄罗斯研究中心。

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(责编：崔越、杨牧)
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