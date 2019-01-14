援布隆迪杂交水稻示范田迎来丰收季

人民网布琼布拉1月13日电（记者 吕强）从布隆迪首都布琼布拉驱车约45分钟，就来到位于布班扎省吉航加县的中国援布杂交水稻示范田，此时正是一片丰收景象，金灿灿的稻田里当地农民忙碌而喜悦地迎来为期7天的收获期。就是这块土地，曾在2016年年底创下非洲水稻的高产记录，去年3月这里培育的“川香优506”获得布政府审定，成为全非洲率先获得国家颁证的中国杂交水稻品种。如今，援布高级农业专家组正将试种成果惠及民众，为布隆迪的老百姓摆脱贫困提供支持，为国家农业发展增添信心。

这是援布第四期高级农业专家组9个多月来连续第二季的杂交水稻示范成果，从第一季的5公顷已经扩展到第二季的48公顷，受益农户134户，涉及1072人。据专家组组长、水稻专家杨华德介绍，目前地里种植的品种是去年3月通过布政府审定的“川香优506”，是第一个获得非洲国家颁证许可的中国杂交水稻品种。布隆迪环境与农牧业部常务副部长恩多瑞马那·伊曼纽（Ndorimana Emmanuel）跟记者介绍道，“这是布隆迪扩大生产、保障粮食安全的第一步，我们非常信任中国的品种和中国专家的技术”。谈到目前的示范情况，他用到“震撼”一词，“要赶快把农民们动员起来，推广到全国去，解决全民的‘吃饭’问题就大有希望了”。杂交水稻平均每公顷达10吨左右，而当地水稻仅为4吨/公顷，示范户收获的效益可达之前的5倍之多。

据了解，布隆迪30%的粮食依赖进口，如果水稻产量能达到8吨/公顷就基本能实现粮食自给自足。布政府已将中国杂交水稻示范成果纳入“2018国家发展重大成就”中。恩多瑞马那说，布中的农业合作成果收获越来越多，成绩越来越大，“从总统到百姓都对这些成果赞不绝口”，希望能够继续这样的合作，让布隆迪的农业未来更加美好。中国驻布隆迪大使李昌林告诉记者，布隆迪90%的人口从事农业，农业是当地百姓的根本，中布农业合作是在切实解决他们心底最敏感、最需要的问题，这已经成为两国关系最重要的纽带。

援布隆迪第四期高级农业专家组派出了7名专家，包括水稻、土肥、蔬菜园艺、农机、农产品储藏及加工、水产、畜牧专业，这些都是布隆迪期待改善和建立的农业项目。

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