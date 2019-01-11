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朝韩非军事区唯一小学办毕业典礼

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2019年1月11日，位于韩国京畿道坡州市的台城洞小学举办了第50届毕业典礼，送走了4名毕业生。 记者 陈尚文摄
2019年1月11日，位于韩国京畿道坡州市的台城洞小学举办了第50届毕业典礼，送走了4名毕业生。 记者 陈尚文摄
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来源：人民网-国际频道  2019年01月11日17:52

人民网坡州1月11日电 （记者陈尚文）1月11日，位于韩国京畿道坡州市的台城洞小学举办了第50届毕业典礼，送走了4名毕业生。由于该校是朝韩非军事区内唯一的一所学校，毕业典礼规模虽小却备受关注。

当天，坡州市长、台城洞村居民、学生父母、在校学生和教职员工，以及“联合国军司令部”军事停战委员会和中立国监督委员会、韩国陆军第一师团等军方人士，共100余人参加了毕业典礼。4名毕业生身着粉色传统韩服亮相，接受众人祝福。

在朝韩军事对垒的夹缝中，有两个宁静的小村庄默默地守望一切——韩国台城洞自由村和朝鲜机井洞和平村，它们之间最近的距离是1.9公里。根据《朝鲜停战协定》附则，朝韩双方可在非军事区内保留一个平民居住区，成为两个村庄存在的历史渊源和“法律依据”。台城洞村受韩国法律约束，但受“联合国军司令部”管制，当地村民的生活每天处于高度警备状态中。

台城洞小学成立于1968年，是自由村内唯一的教育机构。学校共有10名教师和30余名学生。迄今为止，在该校毕业的学生共计201人。值得一提的是，2018年4月27日，朝韩领导人板门店会晤时，向朝鲜最高领导人金正恩献花的两名学生，正是就读于台城洞小学。

该所小学拥有先进的教学设备、优质的教学水平，学生数量少，而教学时间充裕。驻扎在共同警备区的美国大兵也常来“客串”教英语，台城洞小学据称是韩国英语教学最棒的小学之一。由于老龄化等问题，该小学曾因缺少生源面临撤校危机。后考虑到要保留学校历史价值，该校从2006年起可招收外村学生。除了少数本村学生，其他均是以抽签形式获取入学资格的外地生源。当天毕业的4名学生均来自邻近的坡州市汶山邑，毕业后他们将进入汶山邑的两所中学就读。

台城洞自由村里长金东九告诉本网记者，自2018年韩朝举行三轮领导人会晤以来，邻近地区想到台城洞小学就读的学生越来越多，相较于一年前，竞争率更加激烈了。随着朝鲜半岛局势趋于缓和，村子里的氛围也变了，过去紧张度日，如今大家脸上时常堆满了笑容。

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(责编：刘洁妍、杨牧)
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