南非总统访问亨通阿伯代尔助学项目 中资企业履行社会责任获当地认可

人民网约翰内斯堡1月10日电 （王磊）为了迎接即将开始的2019学年，南非总统拉马福萨在基础教育部长安吉·莫特申加(Angie Motshekga)的陪同下于1月10日到访位于彼得马里茨堡的斯库文尼（Siqongweni）中学，阿伯代尔电缆（Aberdare Cables）CEO宋海燕应邀参加了当天的庆祝活动，受到师生们的热烈欢迎。

阿伯代尔电缆同斯库文尼中学合作开展阿伯-学校项目（Aber-School Project），该项目目前有85名学生，包括25名10年级学生，30名11年级学生和25名12年级学生。25名12级生全部通过了今年的南非高考（Matric Test），其中10名学生获得了优异成绩，12名获得进入大学接受高等教育的机会。斯库文尼中学因其卓越的努力和良好的高考成绩而受到总统拉马福萨的表扬，而这些成就的取得离不开阿伯-学校项目的贡献。

该项目于2017年4月启动，初衷是让邻近社区的贫困青年得到更多学习的机会。参与该项目的10年级、11年级和12年级学生可以获得英语、数学和物理科学等课程的课外辅导，由退休教师在周六上午08:30至13:00进行辅导。阿伯代尔电缆负责支付课外辅导的学费，他们还将平板电脑引入课程学习，帮助学生们获得更多计算机技能。

在向同学们表示祝贺的同时，拉马福萨说，“在这里，我看到了未来的医生，未来的工程师，未来的科学家，未来的教师，未来的宇航员，未来的飞行员，你们都将是最优秀的。”

拉马福萨总统同时对阿伯代尔电缆引入阿伯-学校项目取得的成功表示祝贺。他鼓励学生们抓住额外学习的机会，取得更好的高考成绩。

拉马福萨表示将给学校配备一个科学实验室和一个图书馆，阿伯代尔电缆将为学校提供一个计算机中心。宋海燕在接受记者采访时表示，拉马福萨总统对阿伯学校项目的肯定具有里程碑意义，阿伯代尔电缆将继续支持南非的基础教育事业，在履行社会责任、回报当地社会方面做出积极贡献。

2016年，中国亨通集团收购阿伯代尔电缆（Aberdare Cables）公司。阿伯代尔电缆（Aberdare Cables）公司拥有70多年的历史，为南非最大电缆公司，在南部非洲市场份额第一。亨通并购后，阿伯代尔电缆很快扭转了之前不理想的经营业绩，当年便实现了利润的高增长。2018年，阿伯代尔不仅在经营方面继续高奏凯歌，阿伯-学校项目还为中南友好合作添上浓墨重彩的一笔。

(责编：赵艳(实习生)、樊海旭)