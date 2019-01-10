人民网拉斯维加斯1月9日电 （记者 邓圩 宫欣） 8K电视几乎是本届CES展示上最绚丽的色彩。中国企业海信、TCL、长虹，以及家电业巨头三星、LG、夏普等，几乎所有的厂商都跃跃欲试，在素有全球科技风向标的CES展上同台竞技。

CES开展首日，当记者们乘坐穿梭巴士来到拉斯维加斯会展中心，各大电视生产企业绚丽的8K电视招牌展板铺面而来。

即便是在科技前沿的CES展区，前来参展的观众们心中暗自狐疑，刚定4K电视还在路上，却又被8K电视吸引了眼球。

像素画质是8K电视竞争无可争议的焦点

8K电视将提供你所能看到的最清晰的画面。它的分辨率为7680×4320的像素尺寸，也就是横向7680个有效像素点，纵向4320个有效像素点。8K的像素是4K的四倍，意味着8K将会比4K在画面上提供更多的细节，效果也更加的细腻。

那么8K在视觉质量上意味着什么？传统的35毫米胶片大约为6K，所以8K甚至超出了胶片细节的水平。IMAX 70mm胶片更像是12K，但实际上IMAX场景的数字效果是在8K中创建的。换句话说，8K电视可能就是家里的IMAX。

在CES开展当日，三星发布了98英寸的8K QLED电视。这是迄今为止三星推出的最大尺寸QLED电视。三星介绍，在2019年还将推出65英寸、75英寸、82英寸和85英寸等多个尺寸的QLED 8K电视。所有电视新品都搭载了8K量子芯片，无论是设计、智能特性还是画质方面，都保持了一贯的水准。用户无论是通过流媒体、机顶盒、HDMI、USB还是移动设备投屏等方式观看，三星基于人工智能技术可以自动识别画面内容并对其进行提升。因此无论内容原生分辨率如何，都可以接近8K的水准。

在全球彩电业高举画质大旗的海信，同样在CES展上，推出了三色激光电视和集8K分辨率、5376分区于一体的ULED电视新品。

新品75吋U9E电视高达5376分区，图像精细化程度更高，能为用户带来更好的对比度和细节呈现。而采用的量子点高色域技术，带来更广的色彩空间，能够更真实地还原自然颜色。此外，海信独有的超高分区背光控制技术是其区别于其他8K电视的一大亮点。

在展会现场，海信70吋三色激光电视L5同样围观者众。在所有显示技术中，三色激光电视能够真实再现客观世界丰富的色彩。从画质效果上看，海信70吋三色激光电视L5优于同尺寸的液晶电视。海信工作人员介绍，70吋三色激光电视L5在价格上也将更加亲民，可以让更多的消费者真正享受到三色激光显示带来的视觉体验。

一手三色激光电视，一手8K ULED超画质电视的海信，诠释其在画质之路上的追求，引爆2019年CES的视觉盛宴。

索尼方面同样推出了首款商用8K电视，全新的2019 款 Z9G 系列 8K LCD电视采用的是 LCD 面板，采用全阵列局部控光的动态背光系统大师版技术以及8K精锐光控PRO技术，可实现 LED 背光独立控制。另外，索尼 Z9G 的四个扬声器分别放置在屏幕上方和下方，使得用户视觉听觉上更加身临其境。

虽然在2018年12月，为了在2020年东京奥运会上实现8K直播，日本电视台NHK已经开始放送首个8K卫星电视频道，并且目前世界上各大公司都已经在开始测试8K传输，但是实际预计上，他们还不会进行大规模的传输。

8K+卷曲屏凸显竞争力

LG在CES开展当日的官方发布会上，发布了两款能够被誉为世界第一的电视，一款是8K OLED，另一款是可卷曲的OLED电视。

卷曲屏当然是一大亮点，也是竞争已经十分激烈的电视业未来竞争的又一方向。人们开始对应用于智能手机、笔记本电脑、平板电脑和全球其他产品的柔性显示器越来越感兴趣。

除了LG外，SK Innovation也在此次CES上推出了可折叠设备开发的新一代柔性薄膜，Flexible Cover Window。该公司从2006年开始研发基于聚酰亚胺（PI）薄膜技术的Flexible Cover Window，此外该公司还开发了特殊的硬涂层技术和功能性涂层技术，用于指纹和污染防护，从而符合折叠和展开数万次的柔性显示器的要求，高水平的弯曲、强度和抗划伤特性。

据全球市场研究公司Strategy Analytics预测，2022年全球可折叠手机（柔性显示器的主要市场）的销量将增加至5010万台。它还预测，柔性显示应用将从智能手机和笔记本电脑扩展到电视、汽车和虚拟现实，柔性显示应用将变得更加多样化。

当各大厂商的硬件奔跑在升级更新的道路上时，视频素材和传输技术远远被甩在后面。不过这在消费电子领域的创新竞争上，这是一个习以为常的问题。

(责编：刘洁妍、常红)