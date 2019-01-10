不到一年四次会晤 中朝领导人都谈了什么？

应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩2019年1月7日至10日对中国进行访问。不到一年中朝两国领导人进行四次会晤，其间，两国领导人都谈了什么？达成了哪些共识？中朝关系收获了哪些成果？人民网为您梳理。

2018年3月25日至28日，应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩对我国进行非正式访问。访问期间，习近平同金正恩举行会谈。会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为金正恩举行欢迎仪式。

新华社记者 鞠鹏 摄

应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩于2018年3月25日至28日对我国进行非正式访问。

在会谈中，习近平代表中共中央对金正恩首次访问中国表示热烈欢迎。习近平表示，你在中共十九大后电贺我再次当选中共中央总书记、就任党中央军委主席，前些天又第一时间电贺我再次当选国家主席、国家中央军委主席，我对此表示感谢。此次来华访问，时机特殊、意义重大，充分体现了委员长同志和朝党中央对中朝两党两国关系的高度重视，我们对此高度评价。

金正恩表示，近来中国大事喜事不断，去年中国共产党胜利召开十九大，前不久又成功召开全国两会，习近平同志受到全党全国人民拥戴，成为领导核心，并再次当选国家主席、国家中央军委主席，按照朝中友好传统，我理应来中国向您当面致贺。当前，朝鲜半岛局势急速前进，发生不少重要变化，从情义上和道义上，我也应该及时向习近平总书记同志当面通报情况。

习近平指出，中朝传统友谊是两党两国老一辈领导人亲自缔造和精心培育的，是双方共同的宝贵财富。回想当年，我们老一辈领导人怀着共同的理想信念和深厚的革命友谊，彼此信赖，相互支持，书写了国际关系史上的一段佳话。中朝几代领导人一直保持着密切交往，像走亲戚一样常来常往。在长期的实践中，中朝两党两国相互支持、相互配合，为社会主义事业发展作出了重要贡献。我和委员长同志都是中朝关系发展的亲历者和见证者。我们双方多次表示，要把中朝传统友谊不断传承下去，发展得更好。这是双方基于历史和现实，立足于国际地区格局和中朝关系大局，作出的战略选择，也是唯一正确选择，不应也不会因一时一事而变化。

习近平强调，中国党和政府高度重视中朝友好合作关系，维护好、巩固好、发展好中朝关系始终是中国党和政府坚定不移的方针。我们愿同朝鲜同志一道，不忘初心，携手前进，推动中朝关系长期健康稳定发展，造福两国和两国人民，为地区和平稳定发展作出新的贡献。一是继续发挥高层交往的引领作用。高层交往在中朝关系发展中历来发挥着最重要的引领和推动作用。新形势下，我愿同委员长同志通过互访、互派特使、互致信函等多种形式保持经常联系。二是充分用好战略沟通的传统法宝。经常就重大问题深入交换意见，是中朝两党的光荣传统。要充分发挥党际交往的重要作用，促进两国各领域的交流合作，加强沟通与互信。三是积极促进和平发展。当前，中国特色社会主义已经进入新时代，朝鲜社会主义建设也进入了新的历史时期。我们愿同朝方共同努力，顺应时代潮流，高举和平、发展、合作、共赢旗帜，不断增进两国人民福祉，为本地区和平、稳定、发展作出积极贡献。四是夯实中朝友好的民意基础。双方应该通过各种形式，加强两国人民交流往来，巩固两国友好关系民意基础，特别是加强两国青年一代交流，继承和发扬中朝友好的优良传统。

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