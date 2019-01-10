中国图书扮靓新德里世界图书展

人民网新德里1月10日电 （记者 苑基荣）第二十七届新德里世界图书展日前在新德里会展中心举行，包括全球20多个国家在内的1000多家图书出版社参展。15家中国出版单位共带来800余册图书，并发布了多本中文、英文和印地语等不同语种的中国书籍，中国图书出版机构还与印度出版机构签署了多项合作协议。中国图书和中国文化在图书展上受到印度参展者和读者的热烈欢迎和广泛关注。

走进中国展台，红红的大灯笼和中国结格外醒目。凤凰出版传媒集团首次独立组团参加印度德里国际书展，携手国内八家出版单位，带来600余册图书。展台负责人维宾告诉本报记者，平均每天超过5000人来中国展台参观和购买图书，截止9日，已经卖出50万卢比（约合5万元人民币）的中国图书。“人们更喜欢中国发展和中国文化方面的书，这方面书卖的最多也最快。”

中国人民大学、上海交通大学、北京外国语大学和中国地质大学出版社在图书展期间发布了中文、英文、印地语等不同语种的书本中国书籍，并带来200余本图书参展。本报记者在这些展台上看到，中国出版机构特意选择了与本届书展特殊读者需求相吻合的一些少儿读物等相关图书。《习近平谈治国理政》等书籍摆在了显耀位置，很大部分图书都是用印地语和英语介绍中国近几年经济社会发展，涵盖了中国发展各方面，故事诙谐，展现了一个立体生动的中国。

展会期间，凤凰出版集团直接与印度出版机构签订版权输出协议17份。在人民大学出版社等举行的中国角活动上，中国出版社发布了12本新书。

印度国家图书信托主席、新德里国际书展组织者沙尔玛参加了中国角活动。沙尔玛对本报记者表示，印度国家图书信托在印中翻译项目下已经翻译和出版了多本印地语中国经典书籍。沙尔玛表示，图书是各种文化交流的媒介，有助于中印人文交流的提升。

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