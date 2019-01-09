CES展会上的中国企业

人民网1月8日拉斯维加斯电（记者 邓圩 宫欣）国际消费电子展CES当地时间1月8日开展，参展商从去年的4200家增加到4500家左右，参展的中国企业数量有1213家、比去年少了300多家，不过中国展商总数仍居展会第二，仅次于美国。

CES主办方美国消费科技协会(CTA)称，参加该展会的中国企业数量下降了五分之一，不过另据美联社报道称，CEA不愿意证实中国参展商大幅减少的数据，但称，中国参展中小企业数量减少的原因是由于大公司增加展位造成的。

中国大企业低调参展

不但企业总量上有所下降，来自中国的大型企业们一致减少了参展的豪华阵容，形式和展位装潢低调了不少。同时也是近年来第一次，CES上没有任何一位中国企业高管在展会期间发表主题演讲。

不仅中国企业高管不会在CES期间发表演讲，部分原定的美国政府官员也因为美国政府停摆问题，不得不取消参会，包括来自联邦通信委员会、国土安全部、联邦贸易委员会等机构的演讲者均无法出席。

记者在现场看到，和往年不太一样，中国大公司的展位并不显眼，国际通讯巨头、中国公司华为在CES也仅有两个不大的展区。

华为在此次大会上设立一个展示其产品的展台，整个布展并未提及核心5G，而此次展示的主打产品是新一代的笔记本和平板电脑。

在另一个区域，华为展示出了8K+AI的巨型展板，但并不销售自身产品。根现场人员介绍，他们推广的仅仅是基于其他厂商硬件的“解决方案”。

另一家通讯巨头中兴通讯今年首次缺席CES，往年两大巨头“擂台比武”盛况不在。

互联网巨头百度在展会上发布其无人驾驶汽车软件的最新版本，不过也未有去年豪华炫酷的活动，今年只保留了一个更为传统的展位；阿里巴巴的重点似乎是会上的几个关于平台的演讲，以及向商业合作伙伴推销语音助理；智能手机制造商小米紧挨着阿里在展馆外的帐篷区留下一个安静的展区。

电商聚焦智能家居和机器人物流

相比较中国电子通讯巨头的静悄悄，电商今年的活跃度稍高。众多中国零售企业带着最先进的技术、产品和解决方案来到CES，与国际企业共同见证科技的再次飞跃。

车身贴有中国零售电商巨头京东LOGO的穿梭车绕着拉斯维加斯的大街上一圈又一圈地行驶。在CES展馆现场，京东展示了其无人机和仓储机器人等物流技术，京东计划向美国的在线零售商提供这些技术以帮助他们与亚马逊进行竞争。

CES苏宁的展区一如既往是传统的蓝色调，“苏宁愿意借助CES这个舞台，跟全世界的企业共享我们在零售行业的经验，跟全球的伙伴进行共创，共同服务消费者的美好生活。”苏宁科技集团常务副总裁荆伟在主题演讲中说出了此次参展的目的。苏宁在CES开展当日秀出智慧零售大脑（Raas）产品，这个既包含软件管理又包含生态管理的全新平台是一整套的智慧零售解决方案，同时，苏宁在现场宣布与科沃斯围绕智慧零售签订合作协议。

CES 2019开展第一天，阿里巴巴人工智能实验室展示场景化落地的智能生活体验馆，用户完全可以通过天猫精灵的智能语音交互方式，在云端和各种外部智能设备进行对接，真正营造一种万物互联的体验场景。此外展台上还可以体验天猫精灵与车联网联动，沃尔沃目前已开通天猫精灵语音查询车辆车窗、车门开关状态、剩余油量，以及解锁车门、预开启空调等功能，预计后续会加入更多功能。

机器人和无人送货技术是零售巨头展示的热点。

美团点评首次携无人配送技术在CES中出现。该方案通过自动配送车、机器人与无人机等智能配送设备，尽量满足不同场景下的需求。而且美团还在构建搭载AI技术的“美团大脑”，计划实现更为智能的本地生活服务。

京东也积极展示其结合智能与高科技的物流技术。现场展示看到京东如何利用无人机向中国偏远地区运送医疗用品与消费品，还能凭借VR技术体验无人机飞行，看到AR配件和软件。此外，参观者还将看到京东的物联网技术如何远程控制智能家居和汽车，这些都是京东“无界零售”计划中的环节，其最终目的是让消费者随时随地都能买到任何需要的商品。

中国创新吸引众多眼球

今年的CES热点依然聚焦5G、物联网(IoT)、人工智能、智慧城市、无人驾驶、机器人等，这些行业中国企业几乎都有涉及，并且在多个领域领先全球。但是，在此次展览中，部分中国巨头企业并未拿出他们的传统主打项目，和领先国际的技术及解决方案。

不过，中国创新企业依然成为展会焦点。在CES中，中国企业大疆带来的新产品一如既往地吸引众人眼球，展区内人头攒动。

大疆正式推出了带屏幕的遥控器，集成5.5英寸1080p高亮显示屏，最高亮度更是可以高达1000cd/㎡，搭配的新版OcuSync 2.0高清图传系统有效降低环境干扰对飞行操控和图像画质的影响,并为用户带来距离远达8公里的高清图传距离，在户外航拍时即使阳光直射，也能看清楚画面。

根据大疆介绍，全新的遥控器还可以在-20℃的严寒气温下和高达40℃的酷热环境中稳定运行。而且内置有5000mAh的大电池，可连续工作约2.5小时，并支持快速充电。

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