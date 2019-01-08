2019拉斯维加斯“中国之夜” 为中美企业搭建交流平台

人民网拉斯维加斯1月7日电（记者 邓圩 宫欣）美国拉斯维加斯消费电子展（CES）开幕前夜，当地时间1月7日晚，中国驻旧金山总领馆联合中国电子信息博览会组委会举办的第三届拉斯维加斯“中国之夜”拉开帷幕，来自中美两国的政府、企业家及媒体代表等近百人出席了本次活动。

中国驻旧金山总领事王东华在开幕式上致词表示，“今年是中美建交40周年。40年来，中美关系经历波折，但保持总体稳定，各领域合作取得历史性发展，给两国人民带来巨大利益。事实证明，中美不是战略对手，而是重要伙伴；中美合作不是‘零和’游戏，而是互利双赢。”

近年来，越来越多的中国企业到拉斯维加斯参加各类展览会，据中国驻旧金山总领馆不完全统计，每年有约200多个企业团组赴拉斯维加斯参展，其中CES是中国企业参与度最高的展会之一。中国展商数量从2011年的400多家迅速增至2018年的1551家，占参展商总数的34%，涵盖人工智能、无人驾驶、虚拟现实等各领域，向世界展示了优秀的中国产品和技术。

本次“中国之夜”上，搜狗首席执行官王小川就“技术进步与文明进化”的主题进行了专题演讲。科大讯飞、苏宁、蔚来汽车、美团、Semtech和杜比实验室的公司代表们围绕“大变革时代的创新与合作”的主题，针对当下热门科技话题进行了高峰对话。来自中美各大高科技公司的企业家和技术精英们彼此分享经验，讨论科技行业未来发展趋势。

从2017年起，中国驻旧金山总领馆每年在CES期间举办拉斯维加斯“中国之夜”的年度盛会，主要目的是帮助中国企业充分利用展会平台，促进中国企业与中外同行的交流与合作。

据了解，在CES举办期间，为更好地维护中国参展企业的合法利益，中国商务部、中国驻旧金山总领馆和机电商会等机构联合在今年CES展上共同设立了知识产权服务站，聘请了来自美国知名律所的美国执业律师，为参展企业提供知识产权方面的免费法律咨询服务，并协助企业解决知识产权侵权纠纷。

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