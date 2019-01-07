2019年经过改造并获重生的惊人度假村

白日梦岛(Daydream Island)是圣灵群岛（ Whitsunday Islands）的一部分。

世界各地有许多酒店都进行了数百万英镑的整容服务，并准备在2019年重新营业。

DAYDREAM ISLAND RESORT，澳大利亚

白日梦岛是圣灵群岛的一部分。生态友好的白日梦岛度假村 (Daydream Island Resort)经过翻修后将在四月重新开放，拥有现代化的房间、亚洲风味餐厅以及池畔汉堡酒吧。

游客可以在一个自由形态的珊瑚礁周围潜水，海洋生物学家将向客人介绍鱼类和无脊椎动物。你还可以加入慈善机构来帮助获救的海龟。最适合自然爱好者。

SHOEBILL ISLAND CAMP，赞比亚

赞比亚岛营地（Shoebill Island Camp），位于赞比亚北部省的Bangweulu湿地，最适合观鸟者。

Bangweulu是观看外观奇怪的鲸鱼、400只鸟以及黑色lechwe羚羊的最佳地点，但住宿客房多年前被关闭。现在一个专门致力于恢复枯竭的野生动物保护区的慈善组织，给这些小屋带来了重生。

四个茅草殖民风格的套房都面向浅水湿地。客人可以在附近观赏鸟类，或外出划独木舟。日落也很壮观。

JUMEIRAH BEACH HOTEL，迪拜

Jumeirah海滩酒店（Jumeirah Beach Hotel）拥有自己的私人海滩。

经过六个月的关闭，活泼的设计使得Jumeirah再次活跃起来。新的艺术装置悬挂在宽敞的大堂上方，而白色、金色和蓝色的装饰则大胆地点缀着各个餐厅，是迪拜最好的酒店之一，儿童和家人可以前往附近的Wild Wadi水上乐园。

ST MICHAEL'S SPA，法尔茅斯

St Michael's Spa位于法尔茅斯Gyllyngvase海滩附近。

酒店配置了海盐蒸汽房和一个高压水疗池。当然也不要错过雪松热水浴缸，最适合温泉爱好者。

旁边是一个三层楼的健身俱乐部和两个新的朝海餐厅。

每间蓝白色调卧室均配有Lavazza咖啡机等智能设施。

水疗中心提供超过60种护理服务，还有健身课程和网球场。

SCHWEIZERHOF，瑞士

Schweizerhof酒店位于瑞士采尔马特，最适合滑雪者和美食家。

设计师大胆地将Schweizerhof由酷炫的MOB酒店转变为“现代山区酒店”。酒店大堂设有包豪斯丛书和俏皮的半身塑像，配有室内游泳池和水疗中心，以及95间木制结构卧室。

透明厨房可以让客人观看厨师在燃木炉中烹制的有机比萨饼。供应秘鲁和亚洲食品。

(责编：燕勐、杨牧)