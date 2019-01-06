中巴陆军开展联合反恐作战演练

1月5日，以重要目标防卫联合特种行动为背景的中巴陆军联合反恐作战演练在巴基斯坦帕比国家反恐训练中心展开。人民网记者丁雪真 摄

人民网巴基斯坦帕比1月5日电（记者丁雪真）当地时间1月5日10时，以重要目标防卫联合特种行动为背景的中巴陆军联合反恐作战演练在巴基斯坦帕比国家反恐训练中心展开。

据了解，此次演练按照多维侦察搜索、立体机动布控、综合火力突袭、建筑物搜索清剿、空地协同追击、联合防卫控守的流程进行，旨在探索重要目标防卫的模式和方法，为中巴两军特种部队提升反恐作战能力积累宝贵经验。记者在现场看到，数架攻击直升机掠过树梢，向目标区域疾驰而来。空地火力对目标实施精确打击后，特战队员迅速机降至指定地域展开渗透。在武装直升机掩护下，突击队员通过侦察监视、立体封控、定向爆破、精确狙杀,对盘踞在院落和地堡内的“恐怖分子”实施清缴，空地协同歼灭逃窜之“敌”。行动中，两军指挥协同顺畅，战术配合默契。清缴完成后特战队员迅速建立控守防线，对目标实施防卫。

据悉，此次演练是“勇士-6”中巴联训活动的重要内容。在二十多天的时间里，双方以联合反恐行动为背景展开联训，两国陆军联训官兵相互学习交流反恐技（战）术技能，共同研究指挥筹划方式、手段，互相学习借鉴训练经验，增进了互信友谊，提升了训练层次。随着演练结束，“勇士-6”中巴联训圆满落下帷幕。

中方联训指挥组组长、新疆军区某特种作战旅副旅长杨磊上校告诉记者：“此次联训活动充分展现了中巴两国之间的军事互信，增进了联训官兵友谊，对于提升两国联合反恐作战能力具有重大意义。”

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