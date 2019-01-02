重庆铜梁舞龙再次亮相纽约时报广场新年倒计时暨水晶球降落庆祝活动

人民网纽约1月1日电（记者 殷淼）美国东部时间2018年12月31日，纽约一年一度的迎接新年倒计时跨年活动在时报广场如期举行。尽管当天小雨纷飞，仍吸引数万民众在寒雨中等待这一激动人心的跨年时刻。当晚，纽约美中友好协会携手时报广场联盟伙伴城市中国重庆，以“山水之都·美丽重庆”为主题亮相时报广场新年倒计时开幕庆典，展示重庆独特的自然文化遗产。来自重庆铜梁龙舞表演队的艺术家现场表演的铜梁龙舞，与来自世界各地的人们一起迎接新年的到来。

据介绍，铜梁舞龙是流传于重庆市铜梁区境内的一种以龙为主要道具的传统民俗舞蹈艺术形式，起于明朝，盛于清朝，繁荣于当代，距今已有六七百年的历史，并于2006年被国务院列入首批国家级非物质文化遗产代表作名录。这也是自2017年12月31日首次亮相纽约时报广场后，再次参加纽约时报广场跨年庆祝活动。

当晚6时许，纽约时报广场的新年倒计时暨水晶球降落庆祝活动宣布正式开始。在美中友好协会常务副会长李丽和美国著名主持人艾莉森共同主持下，中国驻纽约总领事黄屏大使、重庆市文化和旅游发展委员会副主任王定国、纽约市议员顾亚明、美中友好协会会长张锦平和常务副会长李丽等来到舞台中央，黄屏大使和王定国副主任分别发表新年祝福，送上对中国、对重庆的美好祝愿。

伴随着《三峡情》、《川江号子》和《龙的传人》等音乐旋律的响起，一条长15米的彩色蛟龙在8位铜梁龙舞的表演者手中上下飞舞,时而翘首以盼、时而盘身而卧、时而凌空跃起、时而逶迤前行，精彩的演出赢得现场观众阵阵喝彩声。

中国驻纽约总领事黄屏大使说，今年通过重庆把中国文化带到纽约时报广场新年倒计时庆典活动这个舞台上来，与全世界人民共享，充分反映了中国的开放姿态。中国正张开怀抱，欢迎世界各地的朋友们多到中国去体验她的文化。

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