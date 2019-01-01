悉尼举行跨年庆典 火树银花中迎接2019

人民网悉尼12月31日电 12月31日晚，悉尼举行跨年庆典，当地民众和游客一起在火树银花中迎接2019年的到来。

此次跨年庆典融合了现代幻彩投影艺术、彩光特效表演与澳大利亚当地土著民族的传统文化元素。当地时间12月31日晚7点30分，由澳大利亚当地非盈利组织部落战士协会为观众献上了澳大利亚土著民族传统仪式——“欢迎来到这片土地”烟熏礼，彰显澳大利亚土著民族的渊远文明和传统。

当晚9时，全长8分钟的悉尼跨年庆典家庭烟花表演用鲜艳的色彩为悉尼海港挥洒跳跃奔腾的花火。新创棕榈造型在五艘驳船的甲板冲天，银缕瀑布在悉尼海港大桥奔流，让现场观众群情澎湃。紧接着，为迎接2019年土著语言国际年，一部名为《土地的召唤》的仪式性动画作品在跨年庆典上播放，表达对澳大利亚土著民族渊远文化、历史和文明的崇高敬意。

“海港之光”灯船炫彩大巡游随后开启，伴随着水面上的灯船巡游，歌舞表演和烟花表演交相辉映，将迎接2019新年的悉尼港点缀成“通宵灯火人如织，一派歌声喜欲狂”的不夜欢乐港。

午夜时分，6.5万多发烟花从7艘海港水面装置驳船上一飞冲天，与悉尼海港大桥通体连接南北两岸的彩光特效交相辉映，散发出夺目的光彩。

据介绍，此次跨年庆典的烟花有90%来自中国。现场观看的观众中有40%为海外游客。当晚，悉尼大桥桥墩外墙会出现中文简体和繁体、阿拉伯语、西班牙语、法语等20种语言的欢迎词。

据悉，跨年庆典的烟花材料均由可生物降解的纸张和混合物制成，在使用后可进行最大程度的分解, 以达到生态环保的目的。（李燕云）

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