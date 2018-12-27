桂从友大使参加瑞典华人迎新晚会

人民网斯德哥尔摩12月27日电 瑞典华人工商联合25日举办新年联欢晚会。中国驻瑞典大使桂从友和夫人宋景丽女士，华人华侨、中资机构代表，以及瑞典友人等300多人出席了联欢晚会。

桂从友大使在晚会上致辞，瑞典华人工商联合总会多年来在团结华人华侨，弘扬中华文化等方面做了大量的工作。出席今天的联欢晚会的不仅有华人华侨还有瑞典朋友，在这里见到这么多的朋友让我感到欣慰，祝愿你们在新的一年里取得更大的成绩。

桂从友大使还介绍说，中国驻瑞典使馆领事部现在已经正式升为领事侨务处，目的是提升侨务工作在使领馆中的地位和作用。使馆领事侨务处的硬件软件条件也有很大提高，我们将加倍努力，竭诚为大家服务好。

刚刚就任一年的工商联会长王俞力表示，今年有幸当选为中国侨联第十届委员会海外委员，时刻准备着为工商联会员服务，为瑞典华人服务。 回顾过去一年的成绩，他说，我们始终站在祖国的立场，与大使馆心连心，共同努力为保护华人利益贡献自己的绵薄之力。展望2019，他表示新的一年马上就要来临了，“我会一如继往的 为工商联会员做好更好的服务，为中瑞关系的良好发展起到桥梁作用。期待我们在瑞华人的生活越来越好。”

老会长王建荣先生的发言代表了很多华人的心声，我们在海外的中国人都知道 “没有共产党就没有新中国”和“喝水不忘挖井人......”，我们伟大的祖国能够在短短的几十年走完西方国家的几百年的路程，是我们华夏儿女们共同努力奋斗的结果。让我们紧紧团结在祖国的怀抱，积极投入到“一带一路”的建设中，也为中国的建设舔砖加瓦。

随后来自华人社团的文艺演出精彩纷呈，瑞典著名的长笛演奏家Magnus也应邀演奏一曲助兴。现场嘉宾在欢快的气氛中互道新年祝福。（王文）

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