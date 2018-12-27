上合秘书长阿利莫夫新作《上海合作组织在国际关系中的全球视野》在京发布

人民网北京12月27日电（杨倩）上海合作组织秘书长拉希德·阿利莫夫将于今年年底期满离任，在离别之际，他将自己的工作心得凝结成《上海合作组织在国际关系中的全球视野》。26日下午。该书发布会在上合组织秘书处举办，阿利莫夫秘书长、俄罗斯驻华大使杰尼索夫在发布会上致辞。此外，来自中国外交部、上合组织成员国驻华大使馆使节及上合组织青年联盟代表出席了活动。

阿利莫夫秘书长在致辞中说：“这本书对我来说尤为珍贵，因为它是基于最近两年来本组织发展经历的最重要事件写就的。其中很多事件不仅为本组织带来重大变化，甚至组织在国际上的定位产生深远影响。”据秘书长介绍，翻阅此书，能够了解上合组织作为新型国际组织的发展历程。书中还阐述了 “上海精神”新时代内涵和发展前景。他强调，“这本书也可以说是那些曾经见证组织建立的一代人对年轻一代的寄语，因为年轻一代代表了组织无限的发展潜力。”

俄罗斯驻华大使杰尼索夫指出，这本书不仅是对阿利莫夫秘书长任职以来杰出工作的总结，更承载着作者高瞻远瞩的思想。杰尼索夫大使高度评价阿利莫夫秘书长为开展青年工作所做的贡献。 他向现场的上合青年联盟代表说，“你们的活力以及对多元文化的兴趣和理解预示着建设一个灿烂的未来。而阿利莫夫秘书长的这本新书将为你们提供指导。”

上合组织青年联盟联合发起人胡凤兰作为青年代表致辞，她向阿利莫夫为青年工作给予的支持表示感谢，并带来青年们为秘书长准备的视频，表达对秘书长的谢意。 随后，秘书长为青年代表颁发感谢信，以此表彰他们为上合组织工作做出的努力。

据悉，上海合作组织秘书长、塔吉克斯坦官员拉希德·阿利莫夫的任期将于2018年12月31日结束。2019年1月1日至2021年年底，上合组织秘书长职务将由乌兹别克斯坦官员弗拉基米尔·诺罗夫担任。

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