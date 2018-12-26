“日本留华毕业生留学中国图片展”在东京举行

人民网东京12月25日电（记者 刘军国）为纪念中日和平友好条约缔结40周年，由全日本留华毕业生同窗会主办、早稻田大学孔子学院协办的“日本留华毕业生留学中国图片展”12月22日在东京举办。中国驻日本大使程永华、中国驻日本大使馆教育处公使衔参赞胡志平、日本众议员近藤昭一等自日本全国各地留华毕业生代表150余人参加。

程永华在致辞中向与会的日本朋友简要介绍了中国政府举行庆祝改革开放40周年大会的情况，并愉快地回忆起40年前作为驻日使馆一名年轻外交官接待中国领导人邓小平访日，出席中日和平友好条约批准书交换仪式和考察日本现代化的难忘经历，指出日本对中国的改革开放和现代化建设帮助良多，而40年来两国各领域的交流合作也取得了丰硕成果，给两国人民带来了实实在在的利益。

程永华指出，40年来日本赴华留学生累计超过24万人次，中国赴日留学生累计则超过100万人次，留学生交流为两国培养了宝贵人才，对增进两国人民的相互理解和友好合作发挥了重要作用。

程永华强调当前中日关系正处于持续改善向好发展的重要时期，期待日本留华毕业生继续发挥自身优势，拓展朋友圈，为促进中日友好和交流合作作出更大贡献。

全日本留华毕业生同窗会会长、众议员近藤昭一在致辞中介绍了该会自今年3月成立以来积极推动留华毕业生联谊活动的相关情况，分享了自己上世纪80年代初留学北京的难忘经历和宝贵收获，呼吁更多的日本年轻人到中国留学，拓宽国际视野，增进日中两国人民间的相互理解。

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)