全韩中国学人学者联谊会成立二十五周年纪念活动在首尔举行

人民网首尔12月24日电（记者陈尚文、马菲）12月23日，全韩中国学人学者联谊会成立二十五周年庆祝晚会暨在韩中国学人学者论坛在首尔举行。中国驻韩国大使邱国洪出席活动，教育参赞力洪、教育处一等秘书辛立军陪同，全韩学联及各地区和校级中国学联、友好团体机构、新闻媒体代表等300余人与会。

邱国洪在致辞中指出，2018年是党的十九大召开后的开局之年，是中国改革开放40周年，是确立习近平外交思想指导地位之年，是中韩关系全面恢复和改善之年，是半岛局势出现重大变化之年，也是韩国成功举办平昌冬奥会之年。他希望每一位在韩留学人员要了解祖国改革开放所取得的历史成就以及未来发展美好前景，号召留学人员要怀有热爱祖国的赤子之心，努力完成学业，成长为国家栋梁之才，为祖国发展做出积极贡献。同时，留学人员还要积极发挥中韩友好民间使者和桥梁作用，维护和展现中国留学生的良好形象，积极宣传和绍介中国，同时也深入了解韩国国情和文化，为促进中韩友好做贡献。

力洪表示，今年是我国改革开放40周年，也是邓小平作出扩大派遣留学生重要指示40周年。他希望全韩学联骨干抓住这个历史机遇，认真总结过去，展望未来，再接再厉，争取把学联工作推向新的高度。

全韩学联会长阿古达木表示，在过去25年里，全韩学联秉承爱国、民主、求实的精神，发挥旗帜、服务和桥梁的作用，做好中韩友好交流的民间大使，展现中国形象，传播中国文化，为增进两国青年的相互了解和友谊做出努力。新时代的海外留学生必将砥砺前行、实践青春梦想，在不懈奋斗中书写新的华章。

当天，部分国内和其他海外国家中国学联代表以及留韩毕业生就创业人员代表出席并参加了“在韩中国学人学者教育论坛”和“在韩中国学人学者就创业论坛”。代表们在发言中结合切身经历，分享了留学经验和收获以及就创业历程和经验，并鼓励大家把学到的本领切实应用于社会实践中，不忘初心，牢记留学使命，早日学成报效祖国。

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