改革开放给留学人员提供报效祖国的历史机遇

人民网北京12月24日电 24日下午，一场慷慨激昂、别开生面的题为“学习贯彻习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话精神座谈会”在欧美同学会北大厅举行。座谈会由欧美同学会党组书记、秘书长王丕君主持。欧美同学会副会长、教育部原副部长吴启迪，欧美同学会副会长、中关村管委会原副主任夏颖奇，欧美同学会副会长、中央音乐学院教授刘月宁，来自各分会、委员会，北京、河北、山东、山西、江苏等地方组织，中央企业欧美同学会，中科院欧美同学会，以及部分留学人员代表参加了座谈会。

王丕君首先宣读了陈竺会长的书面发言。陈竺指出，改革开放四十年以来，特别是党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，对留学人员工作做出一系列重要部署，在欧美同学会成立100周年庆祝大会上，提出支持留学、鼓励回国、来去自由、发挥作用的新留学人员工作方针，使得我国出现了史上最大规模的海归朝。改革开放给予了留学人员立足中国走向世界的充足底气，也为留学人员提供了施展才华、报效祖国的历史机遇。

陈竺认为，欧美同学会作为党领导的留学人员组织、群团组织，要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，传承弘扬改革开放精神，以敢闯敢干的勇气和自我革新的担当，不断深化改革推动创新发展。

陈竺要求，欧美同学会各级组织要将深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神切实转化为思想政治引领、转化为强大精神动力和工作举措。对欧美同学会各级各类组织提出了“始终坚持党的领导”、“进一步解放思想”、“进一步开拓创新”三点工作要求，切实抓好学习和贯彻落实。

随后，欧美同学会副会长、教育部原副部长吴启迪进行了发言。作为改革开放的受惠者，她深情回顾了自己的留学及归国投身教育事业的经历。结合自身经历，吴启迪畅谈了对习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上重要讲话精神的理解，并表示作为一个归国的学人要做出自己应有的贡献，她仍将继续发挥余热，在教育方面还要做好工作推动教育事业的发展。

欧美同学会副会长、中关村管委会前副主任夏颖奇用自己的亲身体会和见闻谈了不同阶段对出国留学的认知发生变化，他表示，“留学生既是改革开放的见证人、参与者，同时也是受益人。希望在座的年轻人共同为祖国效力。”

欧美同学会副会长、中央音乐学院教授刘月宁回顾了自己留学工作的经历。一路走来，她深刻感悟到了“创新是改革开放的生命”。作为推进中国音乐文化向世界传播的积极推动者，她希望能够在即将成立的欧美同学会海归艺术家委员会这个平台上，和广大的学长、音乐家、艺术家们一起用艺术来传播中国最好的声音。

十余名来自不同行业、不同领域的留学人员代表也纷纷结合自己留学、回国成长成才、报国奉献的人生经历，畅谈了对习近平总书记重要讲话精神的学习体会，并表示要进一步坚定信仰信念信心，进一步弘扬改革开放精神，继续积极投身新时代改革开放事业。

最后，秘书长王丕君对学习贯彻习近平总书记重要讲话精神提出了三点建议：“要进一步充分认识改革开放对中华民族的伟大意义；要进一步弘扬改革开放的精神；要坚持改革开放40年积累的宝贵经验。”

王丕君表示，广大留学人员在改革开放中实现了人生的发展，也为改革开放历史进程贡献了智慧和力量。广大留学人员要以学习贯彻习近平总书记重要讲话精神为契机，深刻领会改革开放的伟大历史意义，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，发挥自身优势，投身改革开放事业。要把欧美同学会建成习近平总书记期望的“留学报国的人才库，建言献策的智囊团，民间外交的生力军”。要以改革开放的勇气和求真务实的作风不断开创欧美同学会工作的新局面。（张进）

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