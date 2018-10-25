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2018年世界50家最佳酒吧：伦敦的酒吧名列前茅

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伦敦的Dandelyan酒吧在2018年被评为世界上最好的酒吧。

2018世界50家最佳酒吧奖项在伦敦的标志性建筑Roundhouse场地举行的闪亮仪式上揭晓。

伦敦的酒吧在今年的排名中占据主导地位，美国的酒吧也在排名中占据重要位置，各自都有10个酒吧获奖。

伦敦的Dandelyan酒吧在2017年世界最佳酒吧奖中获得第二名后，其工作人员显然没有满足于现状，在2018年，Dandelyan酒吧获得了第一名。

Dandelyan酒吧位于豪华的蒙德里安酒店，由具有前瞻性思维的鸡尾酒创作者和调酒师Ryan Chetiyawardana创立。

自2014年9月开业以来，Dandelyan推出了五种鸡尾酒品。

2018年的获奖名单中有12个新酒吧，10个首次亮相，两个重返榜单。

四个新的伦敦酒吧进入排名，Coupette第18名，Scout第28名，Three Sheets第29名和Swift第46名。

这些奖项旨在展示世界上最好的酒吧，以及背后才华横溢的人和他们所分享的难忘体验。

这份奖项名单包括了豪华的酒店酒吧、神秘的酒吧、古怪的沙龙酒吧和经典的畅饮酒吧，真实地反映了饮料文化的多样性和普遍性。

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来源：Mail Online  2018年10月25日16:24
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(责编：燕勐、杨牧)
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