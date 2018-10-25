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“海派餐饮 世界表达”活动在巴黎举行

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李少平公参致辞。中国驻法国使馆文化处供稿
李少平公参致辞。中国驻法国使馆文化处供稿
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来源：人民网-国际频道  2018年10月25日17:40

人民网巴黎10月25日电（记者龚鸣）当地时间24日，“海派餐饮 世界表达”文化活动暨 “‘一带一路’中国非物质文化遗产·匠心匠艺”传承创新展示活动在中国驻法国使馆文化处举行。中国驻法国使馆文化处公使衔参赞李少平，法国蓝带集团国际发展部主任夏尔·宽特罗（Charles Cointreau），蓝带大中华区总经理商凌燕，上海市商贸旅游学校校长、上海蓝带厨艺职业技能培训学校校长李小华等近50位嘉宾出席当天的活动。

品尝上海美食、欣赏评弹艺术、聆听非遗故事、体验面雕制作、学习包小笼汤包……现场，精彩纷呈的文化活动让嘉宾惊喜不已。上海“本帮菜”第四代传人、国家级非遗传承人任德峰、徐佳杰、安斌、张桂芳等名厨为来宾奉上“菌菇浓汤”“双味虾”“八宝辣酱”等上海名菜。国家一级评弹演员周红与著名评弹艺术家徐惠新等表演了《春夜喜雨》《茉莉花》等名曲，并专为本次活动创演了一曲《醇厚上海》。

李少平在活动致辞中表示，上海是一座国际大都市,被称为东方的“巴黎”。在漫长的历史中，上海融汇东西，形成了独具魅力的“海派文化”。“了解中国，不妨从上海开始。”李少平说，本次活动为法国观众打开又一扇了解中国的窗户。

李小华表示，本帮名菜是老上海人的集体记忆，也是名副其实的上海味道。据悉，“上海本帮菜肴传统烹饪技艺”在2014年被正式列入第四批中国国家级非物质文化遗产代表性项目目录。李小华说，本次展示交流活动致力于推广中国传统的烹饪技艺，讲述经典名菜背后鲜为人知的故事，希望借助本次活动和法国蓝带这一平台，让法国公众了解正宗的“上海味道”、了解中国烹饪文化，也希望推动餐饮烹饪行业开放包容、互学互鉴、中西融合。

在飘香的美食、悦耳的乐声和清新的茶香中，不少法国嘉宾对深度体验中国文化的感受赞叹不已。法国人卡特琳观赏完厨艺大师的面雕制作，又体验了一把小笼汤包的制作，不断感叹着中国饮食文化的精致和多样。她告诉记者，自己是第一次包小笼包，没想到其中有这么多讲究。当听说小笼汤包中的汤汁是用猪皮冻熬成、预热即化时，卡特琳连连称赞中国饮食充满智慧。

本次活动由法国巴黎蓝带厨艺学院、上海蓝带厨艺职业技能培训学校、上海市商贸旅游学校主办。中国驻法国使馆文化处、上海市非物质文化遗产保护协会、上海市烹饪协会给予支持和指导。

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(责编：刘洁妍、杨牧)
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