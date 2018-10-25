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中国这座城市上榜2019年全球最佳旅游目的地

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作为丹麦王国的首都，哥本哈根一直以其绝美的海滨风光闻名于世。图片来源：东方IC 请勿转载
作为丹麦王国的首都，哥本哈根一直以其绝美的海滨风光闻名于世。图片来源：东方IC 请勿转载
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来源：人民网-国际频道  2018年10月25日08:27

人民网讯 2018年是《孤独星球》评选全球最佳旅游城市的第十四个年头。其员工和来自全球各地的数百名贡献者提供了提名，最终评选出2019年全球最值得一去的十个城市。

哥本哈根：北欧美食之旅

现代化的城市设计，15家米其林餐厅，以及良好的自行车文化，难怪丹麦首都哥本哈根在《孤独星球》的2019年最佳旅游城市名单中位列第一。

在哥本哈根，Reffen美食街和手工艺品市场，趣伏里（Tivoli）主题公园都是值得一去的地方。

《孤独星球》还推荐了哥本哈根诺玛（Noma）餐厅，正是这家餐厅正式将北欧菜式推上了世界舞台。

中国的未来之城

尽管多数到访中国的游客更喜欢北京、上海或者香港，但《孤独星球》认为，深圳的入选理由在于其“超现代的建筑，创新的环保实践，以及一系列设计新颖的公共空间，所有的一切都通过高铁连接到邻近的香港。”

深圳是展示现代中国的窗口，这个过去多数人都不会考虑旅游的城市正成为一个未来之城。广深港高铁开通后，香港与深圳之间的行程缩短至20分钟左右。

塞尔维亚的音乐之城

诺维萨德又被称为“塞尔维亚的雅典”，是该国一年一度的EXIT 音乐节（欧洲大型音乐节之一）的举办地。明年，诺维萨德将成为2019年的“欧洲青年之都”。

拉丁美洲的门户之城

有着南海滩和艺术景区，融合着古巴、加勒比和拉丁美洲文化的迈阿密正吸引着人们前来。

近期，艺术和设计界尤其活跃。比如， 巴塞尔迈阿密海滩国际艺术博览会(简称ABMB)将在12月举行（鲁贝尔家族收藏将于12月3日重新开放)，迈阿密佩雷斯艺术博物馆和弗罗斯特科学博物馆均有所动静。

隐藏的宝石: 19世纪50年代到20世纪50年代，迈阿密海滩拥有从包括设计、摄影和其他艺术品在内的系列精彩收藏。

尼泊尔的重生之城

在遭受毁灭性地震的三年后，加德满都这座城市以一种更为宁静的姿态迎接世界各地游客的到来。在历史中心地区和加德满都谷地地区，汽车都禁止鸣笛，显得这座城市比以往更加安静。

明年，加德满都将举办2019南亚运动会。

 

《孤独星球》评选的十大城市名单

1.丹麦：哥本哈根

2.中国：深圳

3.塞尔维亚：诺维萨德

4.佛罗里达：迈阿密

5.尼泊尔：加德满都

6.墨西哥：墨西哥城

7.塞内加尔：达喀尔

8.华盛顿：西雅图

9.克罗地亚：扎达尔

10.摩洛哥：梅克内斯

 

（徐祥丽、龚茜编译自CNN）

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(责编：徐祥丽、刘洁妍)
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