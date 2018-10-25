南京周：塞纳河上“秦淮河号”展开双河对话论坛

人民网巴黎10月24日电（记者 何蒨） 24日，巴黎塞纳河上的一艘游船被命名为“秦淮河号”，用以纪念南京秦淮河与巴黎塞纳河在中法建交50周年时两国联合发行的一套纪念邮票。同时，世界知名城市“南京周”巴黎站子活动之一“2018世界名河论坛”以秦淮河和塞纳河为线索，在巴黎塞纳河畔举行。论坛以“河流文明与河岸文化可持续发展”为主题，发言者包括法方文化部门、旅游部门、艺术家、学者及秦淮区政府各界代表。

秦淮风光带风景名胜区管委会主任刘为民在致辞中指出，作为传统旅游区，秦淮区每年接待来自世界各地的游客高达5000多万，除旅游外，秦淮区也以高端商务、现代金融、休闲旅游、文化创意等产业为主，2017年全区社会消费品零售总额首次突破1000亿，位居全市第一。根据刘为民介绍，秦淮区正在开发建设南部新城地区，有近20平方公里发展空间，发展潜力巨大，包括将被打造为南京文化客厅的2.6公里机场跑道将，以及中国第二历史档案馆、南京中芬合作交流中心、江苏文化艺术中心南部新城医疗中心、故宫南迁文物博物馆和凤凰国际文化城等重要项目。

法国卡尔卡松旅游局长吉尔·克雷蒙（Gilles Clemente）介绍了卡尔卡松地区的文化旅游特色，并介绍了当地美食、中世纪古迹遗址，特别是当地的河流水渠文化，并表达了在未来与南京展开主题合作的希望。塞纳河Beecie游船公司负责人卡米尔·布舍（Camille Bouchet）以塞纳河与秦淮河为对照，探讨了两座城市河流文化旅游的开发前景，并希望在将来促成南京与巴黎的经济合作。

巴黎高等现代艺术设计学院（ESAM）教师皮埃尔·科尔努尔（Pierre Cornuel）围绕河流和艺术表现主题，从艺术创作的角度探讨河流文化的可持续发展。南京秦淮风光旅游股份有限公司副总经理王颖对秦淮河历史文化、人文变迁做了介绍，并向法国人讲解了秦淮河宣传片《河流-城市之传奇》中的十里秦淮、六朝古都故事。

秦淮区旅游局副局长徐成德就文化旅游发展及未来走向表达了预期，并强调：“推动文化与旅游原有产业边界的消融，促进文化事业、文化产业和旅游业之间的深度融合，这是未来文化旅游发展的时代趋势和战略机遇，并通过多方产业的资源聚合放大效能，数个项目联动升级，从而获得乘数级的放大效应”。

论坛随后开启“沿河文化发展与文化旅游开发”主题沙龙，与会嘉宾对于“城河一体、水陆互动”等相关内容发表了看法，并举行秦淮文旅跟法国巴黎Beecie游船公司签约仪式。未来，“南京周”还将带着“河流文明与河岸文化可持续发展”主题走进更多的城市，将秦淮河的故事与发展介绍给更多受众。

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