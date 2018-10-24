“南京面孔”回响巴黎

人民网巴黎10月24日电（记者何蒨） 10月23日，世界知名城市“南京周”巴黎站文化嘉年华在法国首都最为繁华的商业中心雷阿勒（Forum des halles）揭开帷幕，一系列丰富的文化、艺术、创意及美食活动，以邀请法国大众互动参与的形式，全方位展现了南京多样的文化面貌与开放的城市气质，同时打造了亲民的国际都市形象。

“南京文化嘉年华”是“南京周”重要板块之一，由南京周组委会与南京市文化投资控股集团共同承办，十余场活动将在23日至25日在雷阿勒商业中心相继登场，包括秦淮花灯非物质文化遗产展示、中国国粹戏剧脸谱绘制、《当代文创设计展》、《南京地方风情展》，以及体现南京与法国文化交流见证者的《南京面孔》特展等。

在开幕现场的秦淮区主题日上，秦淮花灯非物质文化遗产传承人代表顾业亮老师亲自教法国小朋友在现场制作花灯工艺，京剧白局的现场脸谱绘制也吸引了不少巴黎人驻足观赏，来自中国人制作的法式甜品同样惊艳了法国友人。雷阿勒商业中心负一层则是一块相对独立的展区，这里呈献给法国观众的是《南京面孔特展》和《她·影响“阳光的精灵——艺术与社会关注”展》，同时还安排了《南京Showroom：虚拟现实体验》和《飞跃秦淮河：“光影秦淮”摄影展》。

《南京面孔特展》以十部“我HE南京”为主题的城市系列短片为载体，讲述了十个与南京渊源深厚的人物故事，展现了南京这座“创新名城、美丽古都”与法国的特殊情谊。十部系列短片在雷阿勒商业中心人流量最大的中心广场大屏幕上进行投射，常常令经过的法国人驻足，聆听和了解那些经历过南京的法国人讲述自己的故事。

在法国国家图书馆工作已有27年的裴程老师是此次《南京面孔特展》十位人物代表之一，他曾经就读于南京的中学和大学，对南京深厚的人文历史非常留恋。去年，他曾获得法国文化部授予的文学和艺术骑士勋章，以表彰他对中法文化交流作出的贡献。裴程表示，南京是一个有历史厚度的城市，文化氛围浓重，但从旅游的角度来看，还不如其他中国城市那样知名，因此有必要在旅游方面做进一步的推广。关于法国人对南京的认知，裴程指出，南京的文化交流多从六朝古都的角度出发，需要外国受众对中国文化有所了解；在旅游方面，南京的秦淮河和夫子庙、以及南京东郊的中山陵也吸引了很多法国人。裴程强调，南京应该打历史牌和文化牌，因为法国人也很讲究文化和历史。他对南京的期望是“进一步开发南京市的文化遗产，让法国人不仅仅来南京旅游，更是来这里了解南京市丰富的人文历史”。

法国摄影师尼克也是《南京面孔特展》十位人物代表之一，他在一次中国旅行中发现了南京，便在此定居了13年，对这座城市感受很深。尼克为当地人拍摄结婚照、活动照，同时用摄影记录南京市发生的社会历史变迁，尤其喜欢南京日常的一面。他指出：“许多法国人对南京还不了解，其实南京的文化氛围与巴黎很接近，城市中有很多优美的花园，当地有着丰富的文化活动，随时有各种展览和电影放映，也有很多舒适的咖啡店，很多艺术家。”尤其让尼克印象深刻的，是南京人亲和的生活态度与从容的生活方式。他认为，无论是美食还是生活风格，南京从日常生活角度来看，都是一座极富魅力的城市，值得热爱生活的法国人来深入了解。

此外，雷阿勒商业中心还呈现了《她·影响“阳光的精灵——艺术与社会关注”展》，该展览联合南京、巴黎、蒙特利尔三城的女性设计师和艺术家，通过艺术工艺展示女性在社会心理中的微妙角色。《南京Showroom：飞跃秦淮河VR体验》则通过虚拟现实技术，邀请法国人以全景视角泛舟秦淮河，登上南京城墙，身临其境感受南京之美。《“光影秦淮”摄影展》以秦淮风光、当地日常生活为主，以视觉方式展现何为“十里秦淮，桨声灯影”。此次“南京周”文化嘉年华为期三天，立足巴黎最繁华的雷阿勒商业中心，以多重形式的文化艺术展演与互动活动为主，将南京市传统、现代与国际化的多维风格一同融入城市国际形象的打造中，为世界知名城市“南京周”巴黎站开启了崭新的一幕。

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