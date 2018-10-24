中国纯电动车驶入尼泊尔

人民网加德满都10月23日电 （记者 苑基荣）中国比亚迪电动巴士交车仪式10月23日在尼泊尔首都加德满都举行，比亚迪向尼泊尔文化旅游与民航部交付首批5辆纯电动巴士C6。尼泊尔总理奥利携文化旅游与民航部等部长数百人出席了仪式。

“今天是尼泊尔与全球电动车先进技术历史性链接的一刻。”尼泊尔总理奥利在交车仪式致辞时表示。奥利说，尼泊尔未来将要大力发展清洁能源，相信中国产的电动汽车能够促进尼泊尔推广绿色出行。“我们的目标是：到2020年，全国至少20%的车辆将是电动车。”

在交车仪式上尼泊尔同时举行了“电动出行国家行动计划”仪式。据了解，2017年在亚洲开发银行援助下，尼泊尔为该国迄今最大的电动车项目进行招标，比亚迪顺利中标，负责向尼泊尔提供5辆电动巴士和11辆电动乘用车。

尼泊尔，全世界离天堂最近的国家，全球登山爱好者的“圣地”。但近些年尼泊尔汽车快速增长，加德满都等城市污染日益严重。为了守护世界屋脊下的“净土”，保护旅游资源，并不富裕的尼泊尔坚定选择发展电动车。

比亚迪股份有限公司亚太汽车销售事业部总经理刘学亮表示，首批交付的尼泊尔5辆电动巴士将在首都加德满都运营，待在建的蓝毗尼机场竣工后，将在深受空气污染的释迦牟尼佛诞生地蓝毗尼地区运营，这意味着尼泊尔公交电动化革命正式拉开序幕。刘学亮表示，截至目前，尼泊尔政府各部门已经接受10余辆比亚迪电动乘用车。

中国驻尼泊尔大使馆临时代办张帆在交车仪式致辞时表示，希望中国的电动汽车为尼泊尔清洁能源时代的到来做出更多贡献。

2018年7月，班达里总统亲自出马，带头使用电动车，指定比亚迪e6为其座驾。计划把整个总统府的车队换成电动车，并希望在不久的将来把加德满都谷地的1000多台出租车，以及全部校车都可以替换成电动车。在总统的带领下，目前，尼泊尔能源部长、电力局局长、国家计划委员会副主席等高级政府官员都将比亚迪e6选为座驾。

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