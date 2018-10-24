“南京文化嘉年华”在巴黎启动

人民网巴黎10月23日电（记者 龚鸣）当地时间23日，由南京市人民政府主办、世界知名城市“南京周”组委会与南京市文化投资控股集团承办的“南京周”巴黎站的重要活动之一——南京文化嘉年华在巴黎市中心雷阿勒商城举办。记者在现场看到，本次活动以声、画、影、形、味等多种形式带来一场南京特色文化秀，编织了一副充满传统与创新的南京城市文化图景。

当天为南京秦淮区主题日，一系列展现秦淮风土人情和文化传统的活动得以举办，为法国民众提供了近距离接触南京文化的机会。现场，观众不仅可以欣赏、观摩非物质文化遗产秦淮花灯的制作工艺，也可以亲身体验花灯的制作流程。此外，观众可以尝试戏剧脸谱的绘制，品尝和制作地道的南京小吃与美食，把“南京味道”带回家。

本次嘉年华活动举办了多个主题展演，如在“中医养生日”活动上，中医专家现场演示并讲解太极拳、五禽戏、八段锦等中医养生技法。商城内还设置了“南京面孔特展”“她·影响‘阳光的精灵——艺术与社会关注’展”“南京Showroom:飞跃秦淮河VRShow”“光影秦淮摄影展”四个子展览，从人文、社会、科技、自然、历史等维度展现南京的整体风貌。

其中，“南京面孔特展”以十部“我HE南京”为主题的城市系列短片为载体，讲述了南京故事，展现人文情怀。“南京Showroom:飞跃秦淮河VR Show”通过虚拟现实技术，可以让观众从巴黎穿越到万里之外的南京，以全景视角泛舟秦淮河、攀登南京城墙，如身临其境般领略南京的山水城林之美。

本次南京文化嘉年华将持续至本月25日，还将举办栖霞区主题日，法国民众将有机会目睹“栖霞龙舞”这一南京民俗活化石的现场表演，还可以参与绘扇面、贴金箔等传统手工艺制作。此外，25日还将举办“历史的印记”版画展，以欧洲艺术家到访南京后制作的版画，回顾南京与欧洲的历史渊源。

(责编：张进(实习生)、樊海旭)