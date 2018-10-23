“北京之夜”，让中国魅力在里约绽放

人民网里约热内卢10月16日电（记者 朱东君 张远南）当舞台上的孙悟空揭下面具的那一刻，观众爆发出一阵惊叹。原来刚刚那个活灵活现，手持“金箍棒”一展身手的，是个大胡子的巴西人。中国与巴西，两个相距近两万公里的大国，就这样完美地融于一身。

这是10月15日夜里，里约热内卢艺术城的舞台。“北京之夜”文艺演出正在上演。来自中国的杂技、舞蹈、民乐等传统艺术形式，吸引大批观众早早前来排队，可说一票难求。

身穿红衣与蓝衣的少女，在蓝盈盈的灯光中轻柔曼舞，恰如一群鱼儿在碧水中游曳嬉戏，这是舞蹈《吉庆有余》。巴西歌唱家在台上纵情欢唱当地著名歌曲《依帕内玛女孩》，为其伴奏的，是来自中巴两国的音乐家。北京市人大常委会主任李伟说，这是古老东方传统风韵与南美民族风情的有机融合。

而当晚赢得最热烈欢呼的，是杂技。来自中国杂技团的表演者展现了高难度的技巧——有球技，伴着快速的踢踏舞节拍，数个小球在表演者手中高低起落；有对手顶，芭蕾舞伶绷起脚尖，在男伴的肩上、臂上从容起舞；有滚杯，演员的额头及四肢顶着晶莹的水晶杯，摆出一个个别致优美的造型；还有顶碗，那一个个叠起的小碗，牢牢“粘”在表演者的手足之上，伴随着一次次托举、翻旋、抛接，观众爆发出一阵响似一阵的惊呼与掌声。

今年年初，中国杂技团就曾来里约参演“文化中国·四海同春”晚会，当时便反响热烈。“杂技靠的是肢体语言，没有文化隔阂，很容易引发观众共鸣。”一名杂技团成员这样对本报记者说。中国文化走出去，杂技无疑是坚实的载体。

7年前，也正是杂技，把“大胡子”孙悟空古合蒙吸引到了中国。他在中国学艺，又加入中国杂技团，成为团里唯一的外籍演员。带着在中国学到的本事，站在故乡的舞台上，古合蒙感叹道：“中国是我的第二故乡，看到巴西人如此喜爱中国的传统杂技，我很骄傲。”

而在当天演出的礼堂外，也弥漫着浓浓的中国风。五彩的风筝、巨大的京剧脸谱，以及精美的剪纸装点着艺术城。演出开始前，展示北京哈氏风筝、彩塑京剧脸谱和剪纸的展台依次排开，吸引着来宾体验这3项非物质文化遗产的制作。在北京民间艺术家的指导下，大家给风筝、脸谱上色，用彩纸剪出美丽的图案，忙得不亦乐乎。参与者有儿童，也有大人，巴西人觉得新奇，华侨华人则直呼找到了儿时的感觉。“巴西人真热情，我们这个展台前一直在排队。”展示风筝技艺的哈歆向记者介绍，哈氏风筝是地道的北京民间工艺，这次活动可以帮助巴西人了解中国的传统文化。

来自里约的建筑设计师阿莉塞在3个展台前逐一尝试。她第一次剪纸，便得到大家一致好评。“我的工作和艺术有些关联，能在这里体验到原汁原味的中国传统文化，感觉很神奇。这种与巴西截然不同的文化令我十分着迷，下次有这样的活动，我肯定会再来。”

北京与里约结为友好城市已有32年。“多年来，北京市非常重视与里约的人文交流与合作。举办‘北京之夜’，就是为了促进两个城市、两个国家间的相互了解。”中国驻里约热内卢总领事李杨在当晚的致辞中说。里约市文化局副局长安德烈·马里尼表示，“中国是巴西最大的贸易伙伴，但今天的活动超越了贸易合作，是一个很好的契机，让两国民众越走越近。”

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