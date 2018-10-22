首届中韩友好马拉松赛在江原道襄阳郡激情开跑

首都媒体跑团的部分成员参加了首届中韩友好马拉松赛。

人民网江原道襄阳10月21日电（记者李美玉）在枫叶红似火的金秋时节，首届中韩友好马拉松赛于10月21日在韩国江原道襄阳郡激情开跑。来自中韩两国的马拉松爱好者欢聚襄阳，共同见证首届中韩友好马拉松赛的无限精彩。

首届中韩友好马拉松赛由人民网韩国公司、韩国江原道政府及襄阳郡政府共同主办，在体育竞技之外，为中韩马拉松爱好者搭建民间体育交流平台。

开跑仪式上，襄阳郡郡守金振夏向来自中韩两国的媒体代表及马拉松爱好者表示热烈欢迎。他表示，在美丽的金秋十月，希望各位中韩跑友可以在襄阳留下美好的回忆。襄阳郡议会议长高济喆在致辞中表示，参赛者在起点可以看到襄阳第一景——南大川。南大川是三文鱼的母亲江，它犹如一幅水彩画，美不胜收。

人民网副总裁唐维红出席开跑仪式并致辞。她表示，希望通过中韩友好马拉松赛，可以让更多的中韩两国民众走到一起，相互交流，认识彼此，成为朋友，共同享受体育带给我们的幸福与欢乐，为中韩关系的友好发展添砖加瓦。这次中韩友好马拉松赛是一个良好的开端，期待未来我们能够让马拉松成为更多中韩人民的健康生活选择。

随后，唐维红与中韩马拉松爱好者从起点同时出发。比赛共设半程马拉松、10km、5km三个项目。赛道设置在江原道襄阳郡东部的海岸公路上，在碧海蓝天与火红枫叶之间，中韩参赛者们感受体育的魅力，享受奔跑的欢乐。

经过激烈角逐，张胜延（音译）夺得男子半程马拉松冠军，刘胜花（音译）夺得女子半程马拉松冠军。10km组，马晟敏（音译）、韩静妍（音译）分别获得男、女子组冠军。5km组，范炜、郑琴分别获得男、女子组冠军。

除了怡人的风光，对于中韩跑友们来说，首届中韩友好马拉松赛也给他们带来了许多不同的感受。

中国跑者郑琴说，比赛前的热身操特别有活力，充满韩国特色，给我留下了深刻的印象。

韩国跑者李有贞（音译）说，特别开心参加中韩友好马拉松赛，第一次和中国朋友跑马，感到非常高兴。大赛的各项保障工作很到位。

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(责编：龚茜(实习生)、杨牧)