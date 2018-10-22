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日本东北地区召开滑雪说明会 邀雪友感受其冬日魅力

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说明会现场。

　　说明会现场。

　　人民网大连10月22日电（张璐璐 洪东实）由日本东北运输局等主办、人民网日本公司及日本Channel J等承办的“魅力东北——日本东北地区滑雪说明会”20日在大连成功举行。日本驻沈阳总领馆常驻大连领事办公室领事大木新辅、副领事池田好宏，宫城县大连事务所所长林香，大连市滑雪协会会长王桂华，日本东北雪场推介人，以及中日各俱乐部滑雪爱好者100余人汇聚一堂，就两国在滑雪领域的交流合作展开讨论。

　　日本驻华大使横井裕在为说明会发来的祝贺视频中表示，近年来，中国访日游客呈现出从团体游到个人游、从黄金线路游到地方深度游的两大趋势，这种趋势是中国游客“再发现”日本潜在魅力的过程，而此次研讨会上介绍的日本东北地区就是一个非常值得前往的地区。

　　他指出，在2022年北京冬季奥运会来临之际，日方乐见中国的滑雪群众基础越来越普及，喜欢滑雪的人越来越多，也希望更多的中国雪友到访日本东北提高滑雪技艺。

　　大连市滑雪协会会长王桂华认为，日本滑雪运动发展的水平和成功经验，对于中国是十分宝贵的。近年来，中国的滑雪运动发展迅速，特别是2022年北京冬奥会的成功申办，更是开启了冰雪项目及其产业爆发式发展的新阶段。本次说明会的召开，将会对大众旅游滑雪的开展起到巨大的推动作用，为今后更好地开展大众冰雪运动起到指导性的意义。

　　日本东北地区拥有得天独厚的滑雪资源以及完善的配套设施，比如福岛县里磐梯GRANDECO东急度假酒店就是一处集雪场与酒店于一体的度假村型旅游设施。福岛县里磐梯GRANDECO东急度假酒店的小山徹介绍说，据日本最大规模滑雪场信息网站SURF＆SNOW的调查，里磐梯GRANDECO滑雪场在多项排名中位列日本东北第一，包括滑雪场综合评估、滑雪训练场综合评估以及粉雪体验排名、设施服务综合评估排名、儿童滑雪场排名等。

　　作为日本东北地区最大规模的滑雪场，山形藏王凭借树冰、温泉、美食以及多样化的酒店设施赢得了各国雪友的喜爱。山形藏王温泉滑雪场高见屋酒店集团的远藤拓也透露，每年2月初到中旬是树冰的最佳观赏期，滑雪爱好者还可以从山顶穿过“树冰”丛林，体验到独具藏王特色的滑雪乐趣，畅游于“树冰”丛林之中，近距离感受大自然的鬼斧神工。夜间，“树冰”还会被打上各种颜色的灯光，营造出另一番惊艳绝伦的梦幻景象。

　　滑雪达人介绍日本东北地区滑雪经验及体会时则表示，除了拥有大量雪场与优良雪质外，日本东北地区还拥有历史悠久的温泉、独具地方特色的饮食以及风土民情。相对日本诸多热门城市，自然风光壮美的东北地区更适合深度旅行。希望其加大推介力度，让更多的中国雪友熟知并亲身领略日本东北地区的冬日魅力。

　　据悉，“魅力东北——日本东北地区滑雪说明会”分北京场及大连场，两场说明会共吸引近250名专业人士及滑雪俱乐部、滑雪爱好者参加。说明会结束后，主办方将定制一条适合体验日本东北地区粉雪的特色滑雪路线，提供给广大滑雪爱好者赴日感受不一样的冰雪旅行方式。

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来源：人民网-日本频道  2018年10月22日16:12
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(责编：龚茜(实习生)、刘洁妍)
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