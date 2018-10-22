尼日利亚2018汉语教学研讨会在阿布贾中国文化中心举行

人民网阿布贾10月21日电（记者 姜宣） 20日，来自尼日利亚全国范围内的汉语教学代表在尼日利亚阿布贾中国文化中心济济一堂，围绕“拓展本土汉语师资培训路径、孔子学院学员及‘汉语桥’选手实习岗位之探讨”这一主题，进行汉语教学研讨活动。活动由中国驻尼使馆主办，阿布贾中国文化中心具体承办，驻尼使馆大使周平剑、使馆文化参赞兼文化中心主任李旭大，尼联邦教育部国内国际发展合作司司长恩齐鲁·奥斯斯奥玛女士等出席活动。尼首都区基础教育局和中等教育局官员、部分尼日利亚汉学家、阿布贾大学代表、首都区公立及私立学校负责人和受聘汉语老师、纳姆迪·阿齐克韦大学孔子学院、拉各斯大学孔子学院中方孔院院长和汉语教师，以及尼各汉语教学点和汉语课堂教师等共80余人参加了活动。使馆文化处二秘汪桂平主持会议。

周平剑首先代表使馆向来自尼日利亚四面八方的中国教师们表示了感谢和慰问。他说，感谢大家不远万里到异国他乡来播撒友谊的种子，本身生活在尼日利亚就是非常不容易的，但是你们还取得了卓越成绩。中非合作论坛北京峰会上习近平主席曾指出，文化共生是中非命运共同体的重要内涵。周平剑称，文化共生显然是离不开教育和人文交流的，今后三年和更长一段时间，中非将共同致力于实施“八大行动”，人文交流便是“八大行动”之一。当前，中尼关系处在历史最好时期，北京峰会其中的一个重要成果就是两国政府共同签署了合作共建“一带一路”的谅解备忘录。“一带一路”的目标是“五通”，其最后落脚的就是“民心相通”，而离开了人文交流、文化交流和教育助力的“民心相通”是不可想象的，所以，大家所从事的事业非常有意义，而且舞台越来越广阔。他说，今年以来，我至少到了五个高校，无论在哪一个学校，他们都有一个共同的诉求：“能不能帮我建一个孔子学院”，或者是“能不能帮我派一、两个汉语教师来”等等，这说明了尼日利亚政府和人民从它自身的发展战略与定位上说，愿意与我们加强交流，也越来越认识到汉语教学的意义，这个事业大有可为。期待大家抓住在非洲工作的这个宝贵机遇，把自己的事业与中非合作论坛北京峰会的成果更加紧密地结合起来，把我们在尼日利亚的汉语教学和人文交流提高到一个新高度，助力中尼双边发展。

周平剑表示，丁家明（英文原名：Anthony EbukaEkewensi）在第17届“汉语桥”世界大学生中文比赛中取得了非洲组冠军、全球第四的好成绩。下一步，中方将与尼方一起努力，共同探讨如何在尼日利亚搞好汉语教学，不仅要夺得非洲第一，还将争取早日取得世界第一。

李旭大就当前尼日利亚汉语教学状况指出，自在尼开展汉语教学以来，各教学基地、教学点如火如荼，渐成气候。目前，拉各斯大学孔子学院已经开设了21个教学点101个班，小学至大学学生人数早已突破2000名；阿齐克韦大学孔子学院招收了1800余人，相当于在尼开办了一所中等规模的高校。孔子学院除了完成汉语教学任务外，还为传播中国文化发挥着重要作用，构成了综合文化传播的重要平台。

谈到发展趋势，李旭大表示，两国间文化教育交流日益密切，现在尼许多大学，甚至中、小学连同社会上的一些语言培训机构，都对汉语老师有很大的需求。尼日利亚普通民众不仅在本国积极学习汉语，他们还申请赴华留学深造。汉语教师则是他们实现梦想的桥梁，汉语教学的工作平台会越来越大，战斗阵地也会越来越来重要。

李旭大还将“汉语桥”进行了形象比喻。他说，桥的一头是尼日利亚，一头是中国，语言就是连接两国的桥梁。他对各位汉语教师提出希望，希望大家志存高远，教学相长，提升素质，打造“一专多能”的优秀人才；希望戒骄戒躁，继续努力，开拓进取，不断取得优异成绩；希望孔子学院与各个教学点加强沟通，共勉前进；希望大家注意安全，做好疫病预防的同时，以乐观积极的心态去拥抱每一天。

尼联邦教育部国内国际发展合作司司长恩齐鲁·奥斯斯奥玛说出了全体尼教育官员和尼方汉语教师的心声，她希望中方不仅要在首都阿布贾、拉各斯等大城市开办孔子学院、汉语课堂和教学点，而且要在尼日利亚全国范围内开展汉语教学，让更多尼日利亚人接受汉语教育，接触中国文化，从而学习中国文化，学习中国成功的经验。在此，她代表联邦政府称，将会在政策上给予全力支持，确保汉语教学的顺利推进。

阿齐克韦大学孔院院长余章宝介绍了该院教学情况，分享了“汉语桥”比赛取得优异成绩的成功经验。拉各斯大学孔院代表及其他各汉语教学点、汉语课堂代表均介绍了本单位有关情况。代表们表示，研讨活动很重要，将为推动汉语教学水平的提高找准方位、理清思路，同时也为进一步促进中国文化在尼日利亚乃至全非洲的传播提供宝贵经验。

会前，阿布贾中国文化中心副主任贾晓玲带领汉语教学中方代表参观了文化中心场所设施，介绍了中心开展汉语教学及组织文化活动相关情况，并分享了汉语教学心得。

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