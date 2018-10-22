蒙古国第五届中学生中国民族舞蹈大赛在乌兰巴托成功举行

人民网乌兰巴托10月21日电（记者 霍文）由孔子学院总部/国家汉办主办、蒙古国立大学孔子学院承办、蒙古国汉语教师协会协办，主题为“炫丽民族风、舞动中蒙情”的蒙古国第五届中学生中国民族舞蹈大赛20日在乌兰巴托歌剧院成功举行。

旅蒙华侨蒙中友谊学校、国立23中学、18中学、乌兰巴托大学附中、希望中学、达尔汗彩虹中学、贺希格中学、普通话中学、奥尔奇林中学、ESM中学、傲云拉格中学、启蒙中学、胜利者中学等十余所汉语学校的32个节目参赛。

经过激烈角逐，希望中学的舞蹈《邵多丽》获得一等奖，达尔汗彩虹中学舞蹈《忆钱塘江》、贺希格中学水袖舞《梦中国》、国立23中舞蹈《百花齐放》获得二等奖，ESM中学等学校的6个节目获得三等奖。希望中学和贺希格中学凭借获奖节目的总量和质量获得最佳组织奖。希望中学的阿诺老师和达尔汗彩虹中学的金莉老师获最佳指导教师奖。

蒙古国立大学孔子学院院长朱军利、蒙方副院长其米德策耶、蒙古国汉语教师协会会长巴特玛、蒙古国立教育大学教育学院院长朝格吉乐玛、蒙古国立教育大学孔子学院中方院长包爱东、赴蒙志愿者管理教师领队于佳欢以及500余名中小学生、教师和家长观摩了比赛。

蒙古国首届中学生中国民族舞蹈大赛于2014年11月16日在乌兰巴托举行，此后每年举行一次。参赛的中学生选手们在排练、演出中国民族舞蹈的过程中，加深了对中国多民族文化艺术的理解，让观众们感受到中华舞蹈文化的艺术魅力，得到了现场观众的广泛赞誉。

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