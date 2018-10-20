2018中法投资对话：发掘人工智能时代商业新机遇

人民网巴黎10月20日电（记者 何蒨）10月19日，中欧国际工商学院、法国巴黎大区工商会法中交流委员会和法国中国工商会联合主办的“智荟中欧2018中法投资对话”于巴黎成功举办。来自中法两国的政府高层、专家学者以及企业家代表共同探讨了两国在人工智能领域的商业变革之路，积极开拓学界、商界和政府之间的“跨界”合作。论坛吸引了300余名中法企业高层代表，以及来自中欧“卓越品牌”游学团的校友代表，共话人工智能时代的中法投资新机遇。作为中欧成功合作的典范，中欧国际工商学院一直致力于为中国与欧洲搭建经济、文化、人才交流发展的桥梁。自2016年起，中欧国际工商学院欧洲论坛已经三次走进法国，旨在助力中法双方发挥人工智能领域的互补优势，为铺就中法“数字丝绸之路”贡献智慧与力量。

此次中法投资对话正值贸易战持续进行的背景下，然而中欧经济界始终保持稳定积极的交往，中法、中欧的双向投资保持良好状态。以银联集团为例，银联国际有限公司欧洲分公司副总经理杨声亮指出，银联早期针对境外的中国客户，随着业务发展，如今银联集团在法国已有20万家商户受理银联卡，银联在全球近50个国家发出超过1亿张卡，服务对象也从中国人发展为更多的国家和地区。中欧国际工商学院副院长丁远教授指出，中国在全球经济中的地位正在发生改变，中国应当更新现有的经济视角，走出单一的贸易角度，认识到中国在全球经济中的定位已经发生了革命性的改变。他指出，中国正在从贸易大国走向投资大国，这不仅对走出去的中国企业意义重大，也深刻影响了进入中国的外国企业，这些外国企业不再仅仅将中国作为其供应链中的一环，而是一个成型的市场，这就导致外国企业对中国投资和营销环境的要求更为严格。

中法经贸关系发展的“新支点”

在此次投资对话中，中欧国际工商学院副院长兼教务长丁远教授表示，作为主办方的中欧国际工商学院刚刚在英国《金融时报》Executive MBA课程排行榜中被列为第五名，也是前五名中唯一的独立办学项目，中法投资对话就是学院在中法经济交流中的又一次积极实践。法国中国工商会副会长及华为法国分公司总经理施伟亮在致辞中表示，中法两国在人工智能领域方面的发展都走在世界前列，人工智能将成为中法合作的新契机。

巴黎大区政府企业部主席弗兰克·马尔根（Frank Margain）表示，巴黎大区位于欧洲中心，地理位置优越，是仅次于东京和北京的500强公司总部的第三大集中地，中国可将法国视为工业创新与解决方案的主要合作伙伴，以及进入欧洲市场的门户与开展研究的理想中心。他也强调，巴黎大区政府长期致力于促进企业在巴黎大区的创新和发展，非常很乐意为中国企业在法发展提供专业的市场知识和网络支持，帮助他们建立商务和技术合作伙伴关系，为其营销战略设计和实施提供有效建议。

中国驻法使馆经商处公使衔参赞高元元在欢迎致辞中表示，中法两国领导人都非常重视人工智能发展，在今年年初马克龙总统首次正式访华期间，中法两国高层就曾明确将人工智能列为未来中法合作的重要领域之一。高元元强调，中法人工智能合作拥有很强的互补性，双方通过优势互补和精诚合作，中法人工智能各领域合作将成为中法经贸关系发展中的“新起点”、“新支点”、“新亮点”。

中法人工智能领域优势互补

法国国民议会议员、数学家、法国总统人工智能问题顾问塞德里克·维拉尼（Cédric Villani）在对话中指出，法国的数学人才和数学研究能力已得到世界公认，在人工智能研究方面也位居前列，他特别呼吁政府部门应该建立人工智能跨部门研究的网络，让算法专家与行业专家开展密切合作，促使AI行业的发展和应用。

京东集团法国公司总经理弗洛朗·蔻洛（Florent Courau）表示，人工智能在预测性物流、现代制造业等领域拥有众多机会，通过算法介入和大数据的支撑开展物流预测性管理，提升生产和管理效率。他表示，京东已经开始运用AI技术，对商品的上千条评论开展用户需求性分析，并以此指导产品研发设计。

阿里云国际公司法国、南欧及以色列负责人刘群凯先生表示，AI技术的核心不是算法技术，而是人类的大脑。他希望中法可以汇聚智力，帮助法国创立更多大型的数字企业。道达尔能源投资公司总裁吉里什·纳德卡尔尼（Girish Nadkarni）先生则表示，法国不应该只为全世界提供最好的科学家，而应该建立自己在这个领域的领先者的地位，他强调AI研发需要从下至上，应该企业入手，才能有源头活水。

中法人工智能聚焦大健康产业

巴黎政治大学健康教育指导委员会成员大卫·格鲁森（David Gruson）致力于推动医疗保健领域人工智能和机器人技术的积极监管。他强调，智慧医疗领域的竞争与合作非常重要，如何平衡该领域信息公开性和隐私保护问题是政策制定者需要考虑的问题。他指出，在医疗领域，尤其需要对数据的安全性与敏感性加以界定，避免人工智能滥用数据，中法两国要在智慧医疗合作行业建立规范和道德的双重约束。

专注糖尿病患者数字化生命健康智能管理的碳云智能创始人王俊，则围绕人工智能如何助力大健康产业、以及由此产生的一系列道德伦理和隐私保护问题开展交流。王俊指出，公众普遍对基因学和生物科技发展方面还存在认知隔阂，如何通过公众易于接受的方式向他们普及科技发展是非常重要的环节。国际智库前瞻性与战略性研究中心电子健康俱乐部创始人兼主席帕特里斯克里斯托菲尼（Patrice Cristofini ）则强调，健康领域的国际合作并不受全球贸易战环境的影响，反而会促进彼此的合作，而全球的大健康产业正在走入人工智能的新阶段，因此更需要加强这一领域的交流合作。

巴黎大区工商会代理主席让-克罗德·卡尔佩勒（Jean-Claude Karpeles）指出，本届中法投资对话实现了三重目标，不仅促使中法双方更好了解彼此在人工智能领域的发展战略，还展望了中法之间经济合作的新机遇，更有利于促成双方在AI方面的技术协同应用。他指出，中国经济目前已全面觉醒，目标是在2030年成为人工智能领域的领军者，而法国在AI领域拥有得天独厚的优势，包括法国在数学、人类行为科学、信息科学等领域的高教优势，中法合作的基础因此已广泛建立。

10月24日，“智荟中欧2018 第四届欧洲论坛”还将登陆苏黎世，聚焦“智慧医疗重塑未来中瑞健康产业”的话题。届时，来自中瑞两国医疗企业、医院、科研与投资等各领域的领军人物将进行深度互动，探讨中瑞医疗健康产业创新合作的前景。

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