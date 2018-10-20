中国小说《匠人》法文版在法国发行

人民网巴黎10月19日电（记者 龚鸣）当地时间18日晚，中国作家申赋渔的小说作品《匠人》在巴黎阿尔班·米歇尔书店举行法文版新书发布仪式。

在《匠人》一书中，作者追忆了家乡苏北申村里十五位手工匠人的故事，如瓦匠、篾匠、豆腐匠、剃头匠、花匠等，用一个个真实的小人物展现出大时代变迁中的中国乡土生活以及其中的人物命运。该书是申赋渔第七部作品，于2015年出版。法文版由旅法华人作家郑鹿年、艺术家邓欣南、法国作家卡特琳·沙尔芒翻译，法国阿尔班·米歇尔出版社发行，首批印数1.2万册。

“我花了一晚上读完书稿，立刻决定要出版这本书。”法国作家、阿尔班·米歇尔出版社编辑热拉尔·德科尔唐兹表示，这本书是展示过去和当下中国的重要尝试。德科尔唐兹将《匠人》与法国作家夏多布里昂的《墓后回忆录》做对比，“夏多布里昂描述了一个正在消失的世界和一个正在新生的世界之间的碰撞，在申赋渔笔下，我们看到同样的主题，这本书是中国变迁的见证”。

“如果了解中国，就会喜欢中国。读完这本书，我们会更加热爱中国。”该书法文版策划人、法国出版人费利克斯·托雷斯在发布会上表示，中国有着数千年的历史，改革开放以来，中国现代化的列车呼啸前行。从《匠人》中不同的个体身上，可以看出中国是如何经历现代化变迁的。“申赋渔代表了新一代的中国作家，书中有很多闪光的人物形象，他们的故事让我们深入了解中国，了解中国人在时代变迁中的精神状态。”托雷斯告诉记者，本书主题也具有普世性的意义，相信会受到法国读者的喜爱。

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