《中欧故事——从南京出发》摄影展 亮相第十二届欧亚相会艺术节

人民网布鲁塞尔10月19日电 （记者方莹馨）10月18日，作为第十二届欧亚峰会的配套活动＂欧亚相会艺术节＂在布鲁塞尔艺术宫举行了开幕式。由中国驻欧盟使团、欧盟委员会与南京市委宣传部联合主办的《中欧故事——从南京出发》摄影展开幕式在比利时布鲁塞尔艺术宫同期举行。多国驻欧盟大使，中国驻欧盟教育文化处车伟民公参等三百多余位中外嘉宾出席了欧亚相会艺术节开幕式。

《中欧故事——从南京出发》摄影展是亚欧艺术节唯一的中国内容，它以“欧亚邂逅”为主题，以城市建筑和特色人群作为拍摄重点，通过“城市”“市民”“文化”三方面内容摄影作品进行一一对照，全景式呈现中欧城市之间不同文化及生活场景所带来的不同文化体验。展出图片是摄影家赵辉走遍欧洲大陆，在其近10万幅摄影作品中精选出来的。

该展从10月18日至30日在布鲁塞尔艺术宫展出，预计将有上万观众到场观展。

欧盟驻华大使郁白在本次展览同名画册的题词中写道：“欧盟非常重视与中国之间的人文往来以及更大范围内的沟通。自马可·波罗以来的数个世纪中，南京一直是欧洲和中国交往的重要交汇点，因此南京也应该为其在源远流长的欧洲和中国故事中的地位感到骄傲。”

“中欧故事——从南京出发”摄影展是应中国驻欧盟代表团的邀请参加此次艺术节。中国和欧洲国家虽然地理位置相距遥远，但同在一块欧亚大陆上，自古以来，就通过商业贸易等进行交流。如今，在“一带一路”倡议下，新的陆路和海上丝绸之路正在东西方之间延伸。以此为契机，南京和欧洲各国不断加强人文交流，近年来南京派出多批次团组先后赴德国、英国、波兰等国开展文化交流活动，在宁举办的“欧中青年大使文化之旅”等中欧青年交流活动也取得了较好的影响。此次展览以“从南京出发”的名义，通过南京展现中国，旨在充分发挥人文交流纽带作用，为逐步消弭中西文化间的陌生和隔阂，促进民众间心与心的沟通，增进中欧人民相互了解、理解以及友谊作出贡献。

摄影家赵辉，多年来一直用镜头讲述“中国故事”，此次展出的《中欧故事——从南京出发》摄影展以别具一格的形式，通过图片将南京与欧洲对比，表达中欧人民追求美好生活的相通相融梦想，促进不同国家、不同文化背景下的人与人之间深入交流和心意相通，向世界讲述中国故事的南京篇章。

(责编：贾文婷、常红)