第四届上合组织及金砖国家地区小企业论坛在乌法举行

人民网乌法10月19日电（李明琪）10月18至19日，第四届上合组织及金砖国家地区小企业论坛在俄罗斯巴什科尔托斯坦共和国首府乌法举行。来自全球24个国家及俄罗斯40个联邦主体的近1500名代表参加了论坛，针对上合及金砖国家多形式商贸往来、小型企业与对外经贸、森林工业综合区发展前景、国际旅游、合作办展、小型企业发展趋势与案例、海关执法实践、小型企业与应征消费税商品和疗养旅游等诸多问题展开了广泛讨论。江西省及青岛市代表团也积极参与了本届论坛，致力于推动区域间合作。

本届论坛由俄罗斯巴什科尔托斯坦共和国政府、巴什科尔托斯坦共和国国家企业经营与旅游委员会及巴什科尔托斯坦共和国工商会共同组织举办，由俄罗斯联邦经济发展部、俄罗斯联邦工商会、上海合作组织实业家委员会以及俄罗斯出口中心等协办。在18日上午举行的全体大会上，巴什科尔托斯坦共和国总理马尔达诺夫对与会人员表示了热烈欢迎。他指出，在该论坛的推动下，近三年来地区内新增企业家13500名，其中有相当部分与上合及金砖国家中小企业展开了合作。

俄罗斯联邦工商会副会长巴达尔科在发言中谈到，论坛的举办具有十分现实的意义，是一个重要的交流平台。举办论坛的三年来，俄罗斯为扶持中小企业走出国门提供了一系列新的支持政策，例如，从事对外经济活动的公司在境外参与展会及开展经贸活动可享受政府补贴。此外，巴达尔科对人民网记者表示，本次派出代表团的两个中国省份与与巴什科尔托斯坦共和国一直以来都保持着友好的商贸往来。“渴望在中国市场就商品、服务、投资及生产展开合作的俄罗斯企业需要了解中国的市场需求，学会如何与中方伙伴建立关系并了解中国的法律体系。中方是我们最重要的合作伙伴，今天我们与中方签署了为数众多的合作协议，包括电商、教育、森林工业、石油化工等不同领域”。

中国是上合组织和金砖国家成员国，中方代表在本届上合组织及金砖国家地区小企业论坛期间积极推介中国资源，寻找合作契机。

江西省驻巴什科尔托斯坦共和国商务联络代表谢沅澎在全体大会上谈到，在中国长江中上游地区与俄罗斯伏尔加河沿岸联邦区合作机制下，在两地区领导人的大力推动下，江西省与巴什科尔托斯坦共和国的友好合作不断发展，在经贸、教育、文化等领域取得了丰硕成果。“今年年底计划开通江西省至乌法的直达货运班列，首批运输的产品将是我省优质的南丰蜜桔和西红柿。明年，我们将依托长江-伏尔加合作机制和江西省与巴什科尔托斯坦共和国的友好合作关系在中国最大的淡水湖鄱阳湖边建设俄罗斯风情木屋文化旅游小镇，为我省游客全方位展示俄罗斯人文和社会风俗”。

江西省赣江新区作为第18个国家级新区是江西省对外合作交流的重要平台。赣江新区经济发展局局长陈江宁表示，赣新区有六大主导产业，特别是智能制造，希望可以通过此次论坛与巴什科尔托斯坦共和国在制造业、石油化工及航空制造等领域找到合作契机。“例如，巴什科尔托斯坦共和国木材采伐潜力巨大，江西省以及赣江新区有大量家居企业，希望可以在这方面找到合作点”。

来自江西省的企业家黄诗华告诉记者，此次前来参加论坛签署了总投资高达一亿人民币的合作协议，与俄方合作伙伴共同生产防火板。“俄方负责投资基础设施，中方则投资设备与技术。”黄诗华表示，上合组织及金砖国家地区小企业论坛的举办为公司的发展起到了很好的推动作用，为中国企业走出国门提供了帮助。

巴什科尔托斯坦共和国地处欧亚大陆交界处，有一百多个民族在此居住，多样的民族与语言造就了当地丰富的文化和艺术。巴什科尔托斯坦拥有丰富的旅游资源，出产的琥珀蜂蜜更是在全球享有盛誉。

据悉，首届上合组织及金砖国家地区小企业论坛于2015年夏天在乌法举行，四年间共有来自全球25个国家及俄罗斯63个地区的4200余名代表参加论坛。

(责编：徐丹(实习生)、樊海旭)