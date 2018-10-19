“锋刃-2018”国际狙击手射击竞赛在京开幕

参赛队员站姿射击。芈金摄

人民网北京10月18日电 （芈金 谢析搏）“锋刃-2018”国际狙击手射击竞赛18日在燕山深处武警某训练基地开幕，来自白俄罗斯、中非、匈牙利、以色列、巴基斯坦等包括中国在内的21个国家军警宪同类部队的100余名狙击精英展开同场竞技。这是中国人民解放军陆、海、空军特种部队首次派员参赛。

武警部队举办这次竞赛，旨在与各国同行深化交流合作、共同打击恐怖主义、保卫人民美好生活，也是搭建一个交流展示的竞技平台，让各国反恐尖兵互相借鉴、共同提高、增进友谊，进一步推进反恐特战能力建设，不断提升狙击队伍专业素养和实战能力。

上午9时，伴随着中华人民共和国国旗和竞赛会旗冉冉升起，各参赛代表队和裁判员依次入场，巴基斯坦陆军军事训练部参谋穆哈迈德中校代表参赛队员发言，中国武警部队特警学院特种作战系主任孙博祥上校代表裁判员发言。中国武警部队司令员王宁上将、政治委员朱生岭中将分别宣布竞赛开幕和致辞。

此次竞赛以“实战、精英、高难、综合”为导向，按照“参考真实战例、融入中国元素、打造经典原创”的思路，紧扣反恐作战特点，区分挑战、个人、小组、综合战斗4个类别，设置潜伏狙击、对抗狙击、价值目标选择狙击、远距离山地搜索狙击等12个竞赛课目，采取区分场地、平行展开、交叉作业的方法组织实施。

记者在侦察判定狙击课目竞赛现场看到，狙击小组需潜行通过5米排水管道到达射击地线，随后利用视频实时传输的图像研究判定目标位置，尔后依托轮胎协同对目标实施射击。要求2名参赛队员协同时间间隔必须小于1秒，否则减掉1发高分弹着。该课目重点检验狙击小组在城市作战中灵活运用战场地物和空间判定目标的能力。“竞赛课目紧贴实战，极具挑战性!”不少参赛队员走下比武场直言。

此次竞赛共为期5天，将区分个人课目、小组课目、挑战课目、综合战斗课目4个类别设置奖项，并产生个人全能总冠军和小组团体总冠军。中国人民解放军陆、海、空军各派2个狙击小组，中国武警部队派出猎鹰突击队、雪豹突击队等5支代表队参赛。

据悉，“锋刃”国际狙击手射击竞赛是武警部队开展实战化训练和国际合作的重要品牌，以两年一届为组赛周期，首届竞赛于2016年8月22日至25日在京举行。

(责编：陶稳(实习生)、樊海旭)