再见，非洲之子！回顾安南的联合国秘书长之路

人民网讯 当地时间2018年8月18日上午，诺贝尔和平奖获得者、联合国第七任秘书长科菲·安南在瑞士首都伯尔尼因病去世，享年80岁。科菲·安南基金会在当天发布的一份声明中说，安南去世时“非常安详”；临终前，他的妻子娜内·安南和三个孩子一直陪伴左右。联合国纽约总部和全球各地机构随后为安南逝世降半旗致哀，并将持续三天。联合国现任秘书长古特雷斯以及俄罗斯、德国、英国、印度等多国领导人也通过不同方式表达了对安南的缅怀。

安南是首名来自撒哈拉以南非洲地区的联合国秘书长。他的职业生涯几乎全部在联合国度过，是首名从联合国职员一路晋升至秘书长职位的人。“在很大意义上，安南就是联合国，”联合国现任秘书长古特雷斯在声明中说，“他带领这个组织，以无与伦比的尊严和决心进入新千年。”安南担任秘书长时，曾任命古特雷斯为联合国难民事务高级专员。古特雷斯说：“他指引人们向善……如同许多人一样，我把安南视为良师益友并因此自豪。”

第72届联合国大会主席莱恰克也发表声明，对安南逝世深表哀悼。声明称，“安南是世界上最受尊敬的外交官之一，一位杰出的政治家，也是一位富有远见的多边主义倡导者。作为一位诺贝尔和平奖获得者，安南坚信对话，坚定不移地捍卫和平、发展和人权。” 莱恰克在声明中表示，安南毕生致力于为所有人创造一个更美好、更和平、更公正的世界。在许多方面，他是联合国共同价值观的象征。莱恰克在声明中向安南的家人和朋友、加纳和非洲人民，以及所有悼念这位杰出人物的人表示诚挚的哀悼。

非洲之子

安南1938年4月8日生于加纳库马西市的一个非洲部落酋长之家。他一直对此引以为豪，始终把部落崇尚的尊严、自信、勇气、同情心和信仰等五种道德规范作为自己的行为指南。早年，安南曾就读于加纳库马西理工学院（现恩克鲁玛科技大学），并留学美国和瑞士，先后获美国明尼苏达州麦卡莱斯特学院经济学学士学位和麻省理工学院管理学硕士学位。1962年，安南进入联合国非洲经济委员会工作，其后一直在联合国总部、日内瓦办事处、日内瓦难民专员办事处、世界卫生组织等部门担任行政工作。1974年，他回到加纳，担任国家旅游局局长。1974年中东“十月战争”后，他担任了驻开罗的联合国紧急部队民事长官。80年代初，安南调回联合国总部。

虽然安南自此之后的人生都在海外度过，但他从没有忘记自己是一个非洲人，并总是以此称呼自己；他的发言永远不离“发展”和“非洲”两个字眼，不断呼吁发达国家增加对非洲的援助，减免其债务负担；他在世纪之交组织千年首脑会议，制定《千年发展目标》；为了解决非洲发展的主要障碍艾滋病，他与美国大制药厂老板见面，请求他们降低药品价格。在历任秘书长中，他访问非洲的次数最多。尽管有人认为，安南在任期间，非洲地区危机不断，刚果和苏丹达尔富尔就是最好的例证。但在非洲人、尤其是家乡人眼里，安南是完美无缺、受人尊敬的“非洲之子”。

杰出的领导者

20世纪80年代初，安南在联合国总部先后领导人事和财政部门的工作，1986年出任助理秘书长，负责人事厅的工作。1990年海湾战争爆发后，安南负责同伊拉克谈判释放联合国及其他国际组织工作人员的人质问题。此后，他率联合国小组同伊拉克进行了“石油换食品”的谈判。1993年3月，安南出任联合国负责维持和平事务的副秘书长，主管联合国在世界各地的维和行动。他担任副秘书长期间，恰逢联合国维持和平行动的规模和范围空前扩大，在1995年达到高峰，总共部署来自77个国家将近7万名军事和文职人员。1995年11月至1996年3月，继签订《代顿和平协定》结束波斯尼亚和黑塞哥维那战争之后，安南被秘书长派到前南斯拉夫去担任他的特别代表，监督波斯尼亚和黑塞哥维那境内联合国保护部队与北大西洋公约组织率领的多国执行部队的移交手续。

1996年12月17日，第51届联大任命安南为联合国第七任秘书长。1997年1月1日，他正式就职，任期5年。2001年6月，联大通过安理会提名安南连任秘书长，任期至2006年12月31日，也因此成为21世纪第一位联合国秘书长。

七次访华

安南在任联合国秘书长期间，非常重视协调联合国与中国的关系，曾于1997年5月、1998年3月、1999年11月、2001年1月、2002年10月、2004年10月、2006年5月七次访华。卸任联合国秘书长后，又多次来到中国。

安南称，对于年轻人尤其要说，不要为年轻时不知道做什么而焦虑，“我20岁出头时也不知道自己想做什么，刚进入联合国的时候以为就待个2、3年，结果一做做了40多年，直到做到联合国秘书长。” 他鼓励年轻人，“有很多有意思的东西等待着你们去勇敢开发，这个世界也会因为有你们而变得更好。”

（文\综合人民日报、联合国官方网站 图\东方IC）

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