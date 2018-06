2018夏至音乐日登陆北京 多家法国新生代乐队带来演出

人民网北京6月20日电(记者单薇)2018年夏至音乐日于6月18日至21日在北京举行,多支中法乐队前来演出,其中包括法国当代音乐最出色的年轻乐队。

据主办方介绍,在今年的音乐日活动中,五棵松的Mao Livehouse将迎来Pony PonyRun Run(小马快跑)乐队、Ghost of Christmas(圣诞幽灵)二人组合、Futures Orients 和AV Okubo(AV大久保)。在蜿蜒的北京胡同里,Cléa Vincent(克莱尔·文森)、Mimik Banka(表情银行)、L+R 和Fishdoll将在乐空间(Yue Space)进行演出。Lysistrata、Colours in the street(街头色彩)、Acid Accident(酸性事件)、Little Wizard (小巫师)将在疆进酒(Omni Space)点燃观众的热情。除了来自法国的乐队之外,夏至音乐日也邀请了来自武汉、上海、绍兴及其他地区的乐队,共同为观众表演,所有在京的演出均可免费入场。

夏至音乐日由法国驻华大使馆主办,是一年一度的“中法文化之春”文化节的项目之一。2018年6月15日-24日,音乐日将在北京、上海、宁波、武汉、南昌、顺德等12个城市拉开帷幕,共举行超过300场的免费音乐会,昨日,在北京法国文化中心举行的新闻发布会上,法国大使馆相关负责人介绍道。中国独立摇滚乐队惘闻乐队担任了这次音乐狂欢派对的宣传大使。

“乐队去年就参加了夏至音乐日活动,在中国的巡演中,我们觉得中国观众非常有活力,而且很有动感,对我们的表演感知力也很强。”新闻发布会上,后进生乐队的成员说道。他们还与法国清新流行歌手Cléa Vincent、欢快风趣的Pony PonyRun Run(小马快跑)一起为观众进行了表演。

(责编:徐祥丽、杨牧)