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2018夏至音乐日登陆北京 多家法国新生代乐队带来演出

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夏至音乐日宣传大使惘闻讲话。
夏至音乐日宣传大使惘闻讲话。
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来源：人民网-国际频道  2018年06月20日16:24

人民网北京6月20日电（记者单薇）2018年夏至音乐日于6月18日至21日在北京举行，多支中法乐队前来演出，其中包括法国当代音乐最出色的年轻乐队。

据主办方介绍，在今年的音乐日活动中，五棵松的Mao Livehouse将迎来Pony PonyRun Run（小马快跑）乐队、Ghost of Christmas（圣诞幽灵）二人组合、Futures Orients 和AV Okubo（AV大久保）。在蜿蜒的北京胡同里，Cléa Vincent（克莱尔·文森）、Mimik Banka（表情银行）、L+R 和Fishdoll将在乐空间（Yue Space）进行演出。Lysistrata、Colours in the street（街头色彩）、Acid Accident（酸性事件）、Little Wizard (小巫师）将在疆进酒（Omni Space）点燃观众的热情。除了来自法国的乐队之外，夏至音乐日也邀请了来自武汉、上海、绍兴及其他地区的乐队，共同为观众表演，所有在京的演出均可免费入场。

夏至音乐日由法国驻华大使馆主办，是一年一度的“中法文化之春”文化节的项目之一。2018年6月15日-24日，音乐日将在北京、上海、宁波、武汉、南昌、顺德等12个城市拉开帷幕，共举行超过300场的免费音乐会，昨日，在北京法国文化中心举行的新闻发布会上，法国大使馆相关负责人介绍道。中国独立摇滚乐队惘闻乐队担任了这次音乐狂欢派对的宣传大使。

“乐队去年就参加了夏至音乐日活动，在中国的巡演中，我们觉得中国观众非常有活力，而且很有动感，对我们的表演感知力也很强。”新闻发布会上，后进生乐队的成员说道。他们还与法国清新流行歌手Cléa Vincent、欢快风趣的Pony PonyRun Run（小马快跑）一起为观众进行了表演。

 

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(责编：徐祥丽、杨牧)
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