中国商务部副部长访问柬埔寨 中柬合作深入落实

人民网6月19日电 （记者赵益普）应柬埔寨王国商业部邀请，中国商务部副部长高燕率中国政府经贸代表团于2018年6月18日至19日访问柬埔寨。访柬期间，中方代表团礼节性拜会柬埔寨政府首相洪森，与柬商业部大臣潘索萨共同主持召开中柬经贸合作委员会第五次会议，会见柬国务兼财经大臣安蓬·莫尼拉。

在中柬经贸合委会第五次会议上，双方就对柬援助、首届中国国际进口博览会、加强贸易、投资、基础设施、质检等领域和多边区域框架下合作等深入交换意见。会议认为，2012年以来中方一直是柬第一大贸易伙伴和第一大进口来源地。2017年，中柬贸易额达58亿美元，比上年增长22%，实现两国领导人提出的到2017年底贸易额50亿美元目标。中国是柬埔寨最大投资来源国，根据柬方统计，截至2017年底，中方累计在柬直接投资达126亿美元，西哈努克港经济特区已为当地提供了近2万个就业机会。双方基础设施建设合作取得瞩目成就，中国企业在柬埔寨修了最多的路，建了最多的桥，铺了最长的光缆和首条国际海底光缆，中国企业投资建设的电站发电量占柬总发电量约八成。

在访问柬埔寨期间，中方代表团与柬方还签署了中国政府援助柬埔寨政府教育环境与设施改善项目换文、援柬扫雷排雷项目250万美元现汇交接证书、援柬吴哥古迹遗址修复项目实施协议、交通领域总体规划项目实施协议等合作文件，举行了援柬教育环境与设施改善项目启动仪式，召开了中柬电子商务合作机制。

中柬友好关系源远流长。今年是中柬两国建交60周年，相信在中柬双方的共同努力下，中柬友谊的火种将薪火相传、万古长明。

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