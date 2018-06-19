“致敬邬达克，‘一带一路’畅想”在匈牙利开幕

人民网布达佩斯6月18日电 （记者于洋）“致敬邬达克，‘一带一路’畅想”画展18日在匈牙利首都布达佩斯开幕，纪念曾旅居上海的匈牙利著名建筑设计师邬达克。

拉斯洛·邬达克1893年出生在奥匈帝国兹沃伦州首府拜斯泰采巴尼亚一个建筑世家，因为战乱四处流亡。1925年，32岁的邬达克在上海拥有了自己的建筑设计事务所。从此，塑造了“融贯中西”的经典上海风，铜仁路上的“绿房子”、国际饭店、大光明电影院、沐恩堂，这些从上世纪初就矗立在上海的建筑，不论是国际饭店当年的“亚洲高度”，还是光明戏院名噪一时的“巨大落地窗”，都和邬达克相关。

中国驻匈牙利大使段洁龙致辞说，邬达克为上海贡献了他一生中99％的建筑作品，这些建筑如今依然像一粒粒珍珠散落在上海的大街小巷。正因为拥有邬达克的众多建筑作品，上海也成为许多匈牙利朋友最喜爱的中国城市之一。

中国上海美术家画作展览的策展人、文艺评论家毛时安说：“在邬达克人生最困难最低潮的时候，上海接纳了这位游子。同时，他也把自己一生的心血和才华献给了上海。”据统计，目前在上海有100多处建筑由邬达克设计。它们像灿烂的星斗点缀着上海，至今依然保持着当年的万种风情，成为上海的历史文化地标。

邬达克纪念馆馆长刘素华说：“今年是邬达克抵沪100周年、诞辰125周年、逝世60周年。为纪念邬达克这位文化使者，我们举办‘2018邬达克年’，有关邬达克的主题文化活动达26场次之多。”

本次活动由上海邬达克文化发展中心、维谢格拉德四国建筑基金会主办，中国驻匈牙利大使馆、匈牙利人力资源部、匈牙利总理内阁办公厅提供支持。画展将展出展出了陈家泠、穆益林、王作均、毛冬华、杜海军、贺寿昌６位画家的代表作，其中一些画作表现的是邬达克在上海的建筑作品以及邬达克家乡的风土人情。

(责编：蔡雪斌(实习生)、徐祥丽)