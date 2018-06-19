小岛康誉：将新疆作为第二故乡并见证改革开放的日本僧侣

人民网东京6月19日电（许永新 吴颖）36年前，小岛康誉第一次踏上了新疆的土地，从此便一发而不可收，他表示新疆最吸引人的地方在于人们心地善良，为人热情，并且拥有丰富的文化遗产。截至目前，他已经到访新疆150多次，他与中方一道，在文物保护研究、人才培养等方面做出了巨大贡献，增进了两国人民之间的相互理解。

小岛康誉是一名日本僧侣，1942年出生于日本名古屋，1966年创办宝石公司，经过26年的发展，公司成为拥有161个分店的上市公司。1987年他削发为僧，1996年从公司社长职位上引退。小岛康誉面容慈善，笑容可掬，看起来就是个普普通通的日本老人，很难想象他身上竟有一大串与中国相关的头衔：新疆维吾尔自治区人民政府顾问、乌鲁木齐荣誉市民、新疆大学名誉教授、清华大学客座研究员、中国历史文化遗产保护网理事长、中日共同尼雅、丹丹乌里克遗址学术考察日方队长。小岛康誉在新疆是最有名也是最受尊敬的外国人之一。日前，人民网驻日记者专访了这位日本友好人士，他讲述了与中国新疆结下的缘分，以及新疆文化遗产保护的40年变迁。

改革开放四十年 新疆发生了天翻地覆的变化

小岛康誉结合自己的亲身体会介绍说，改革开放40周年来，新疆发生了翻天覆地的变化，人民的物质生活得到了极大的改善，精神面貌发生了很大变化。走在街上，行人们面带笑容，城市欣欣向荣，到处充满活力。

小岛康誉在新疆投入巨资资助了100多个项目，改革开放初期，他在新疆大学设立“小岛康誉奖学金”，至2017年奖学金累计资助金额已经达到4400余万日元（约合人民币250余万元），并为新疆捐建了5所中日友好希望学校。在采访中，小岛康誉忆起他在新疆受到了很多礼遇，让他感到温暖。他向记者讲述到：“有次乘坐出租车外出，司机却怎么也不肯收车费，一问之下才得知，司机的妹妹在新疆大学就学期间曾经获得过由我资助的奖学金，因此坚决要让我免费乘车以示感谢”。

小岛康誉表示，能不断来新疆亲身体验改革开放的外国人毕竟不多。他为了让更多人知道新疆，出版了十几本介绍新疆的图书。其中由他主编出版了的《见证新疆变迁》大型画册，以独特的视角，采用新旧对比的手法，使用真实的资料、文字、精美图片凝固其亲眼所见，生动地展现了改革开放以来新疆发生的沧桑巨变和取得的辉煌成就。这本画册可以说是新疆改革开放辉煌历程的见证和缩影。小岛康誉表示，中国通过改革开放取得了巨大成就，相信今后将继续通过改革开放成为世界强国。

36年不遗余力 日本僧侣保护新疆文化遗产

改革开放以来,新疆文化遗产保护工作也进入了新阶段。36年间，小岛康誉在新疆的文物保护方面倾注了大量心血。他先后支持了新疆克孜尔千佛洞的保护修复事业和尼雅遗址、丹丹乌里克遗址的考古工作。已被列为“世界文化遗产”名录的克孜尔石窟，印刻着他36年的足迹。

小岛康誉从1988年开始对尼雅遗址进行了9次实地考察， 7年后的1995年，尼雅遗址意外地出土了汉锦"五星出东方利中国"、"王侯合昏千秋万岁宜子孙"等珍贵文物，中日双方人员都感到极其兴奋，在新疆发现了带有“中国”字样的文物具有重大意义。

在尼雅遗址考察结束后，小岛康誉从2002年起对丹丹乌里克遗址进行了四次考察，现在仍在进行相关研究。这次考察中发现了日本法隆寺金堂屈铁盘丝画法的源头--被誉为“西域蒙娜丽莎”的壁画。法隆寺金堂的壁画在大约70年前被烧毁，而中国长安的屈铁盘丝壁画也在很久以前的战乱中丧失，这次发现完全出乎预料。

小岛康誉曾表示，习近平总书记提出的“一带一路”倡议实际上与文化是有密切联系的。文物文化的保护是非常重要的，文化的交流融合也要同样并重。小岛康誉向记者介绍了考察活动的困难之处。首先是人员配置，考察中日方有20多所大学参加，中方也有20家左右的科研机构参加，期间不但需要组织各个领域的专家，还需要随时进行调整。此外，还得考虑天气因素。新疆夏天炎热，冬天寒冷，春天有风沙，只有10月到11月的秋季适合在沙漠进行考察，但即使如此一天温差也在40度左右。小岛康誉感叹到，每一个考察活动都要进行多次勘探，比如尼雅遗址用了9次，丹丹乌里克用了4次，而且必须每年不间断地进行。

被喻为当代阿倍仲麻吕 获奖众多却谦虚谨慎

小岛康誉为新疆的文物保护、文化教育事业的发展和中日两国人民的文化交流作出了重要贡献，中国全国人大环境与资源保护委员会向他颁发了荣誉证书，中国文化部向他颁发了“文化交流贡献奖”，他被《人民日报》称为“当代的阿倍仲麻吕”。2001年，新疆维吾尔自治区政府还专门为他举办了隆重的“小岛康誉先生来新疆20周年纪念大会”。小岛康誉在日本也受到政府表彰，先后获外务大臣奖、文化厅长官奖。

然而，小岛康誉并没有被这些荣誉冲昏头脑，小岛康誉认为自己所做事业是为了增进两国人民的相互理解，他认为这没有什么了不起的。他非常谦虚地表示，虽然获奖感到非常高兴，但这些奖项并非个人获得的，而是中日双方共同共同努力的结果。他还表示，自己被称作“当代的阿倍仲麻吕”，感到很惭愧，他说阿倍仲麻吕是伟人，而自己只是普通百姓。他的这席话，不禁令人肃然起敬。

深爱这片土地 将来要把骨灰埋在新疆

2016年9月，当小岛康誉被授予新疆大学国际文化交流学院客座教授时，他曾表示，自己决心继续对新疆贡献自己的绵薄之力，将来要把骨灰埋葬在塔克拉玛干沙漠。

在提及今后的计划时，小岛康誉表示，今年是尼雅遗址考察30周年，现在正在制作以图片和资料为主的活动记录集，书中将使用日中英三种语言，争取在10月出版。另外还计划在佛教大学四条中心，以民众为对象，由中日双方专家开设连续讲座、进行照片展览等。

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