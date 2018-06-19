网站首页时政国际财经台湾军事观点领导人事理论法治社会产经教育科普体育文化书画房产汽车旅游健康视频
人民网>>国际

小岛康誉：将新疆作为第二故乡并见证改革开放的日本僧侣

【查看原图】
小岛康誉接受人民网专访
小岛康誉接受人民网专访
12345678910
来源：人民网-日本频道  2018年06月19日13:43

人民网东京6月19日电（许永新 吴颖）36年前，小岛康誉第一次踏上了新疆的土地，从此便一发而不可收，他表示新疆最吸引人的地方在于人们心地善良，为人热情，并且拥有丰富的文化遗产。截至目前，他已经到访新疆150多次，他与中方一道，在文物保护研究、人才培养等方面做出了巨大贡献，增进了两国人民之间的相互理解。

小岛康誉是一名日本僧侣，1942年出生于日本名古屋，1966年创办宝石公司，经过26年的发展，公司成为拥有161个分店的上市公司。1987年他削发为僧，1996年从公司社长职位上引退。小岛康誉面容慈善，笑容可掬，看起来就是个普普通通的日本老人，很难想象他身上竟有一大串与中国相关的头衔：新疆维吾尔自治区人民政府顾问、乌鲁木齐荣誉市民、新疆大学名誉教授、清华大学客座研究员、中国历史文化遗产保护网理事长、中日共同尼雅、丹丹乌里克遗址学术考察日方队长。小岛康誉在新疆是最有名也是最受尊敬的外国人之一。日前，人民网驻日记者专访了这位日本友好人士，他讲述了与中国新疆结下的缘分，以及新疆文化遗产保护的40年变迁。

改革开放四十年 新疆发生了天翻地覆的变化

小岛康誉结合自己的亲身体会介绍说，改革开放40周年来，新疆发生了翻天覆地的变化，人民的物质生活得到了极大的改善，精神面貌发生了很大变化。走在街上，行人们面带笑容，城市欣欣向荣，到处充满活力。

小岛康誉在新疆投入巨资资助了100多个项目，改革开放初期，他在新疆大学设立“小岛康誉奖学金”，至2017年奖学金累计资助金额已经达到4400余万日元（约合人民币250余万元），并为新疆捐建了5所中日友好希望学校。在采访中，小岛康誉忆起他在新疆受到了很多礼遇，让他感到温暖。他向记者讲述到：“有次乘坐出租车外出，司机却怎么也不肯收车费，一问之下才得知，司机的妹妹在新疆大学就学期间曾经获得过由我资助的奖学金，因此坚决要让我免费乘车以示感谢”。

小岛康誉表示，能不断来新疆亲身体验改革开放的外国人毕竟不多。他为了让更多人知道新疆，出版了十几本介绍新疆的图书。其中由他主编出版了的《见证新疆变迁》大型画册，以独特的视角，采用新旧对比的手法，使用真实的资料、文字、精美图片凝固其亲眼所见，生动地展现了改革开放以来新疆发生的沧桑巨变和取得的辉煌成就。这本画册可以说是新疆改革开放辉煌历程的见证和缩影。小岛康誉表示，中国通过改革开放取得了巨大成就，相信今后将继续通过改革开放成为世界强国。

36年不遗余力 日本僧侣保护新疆文化遗产

改革开放以来,新疆文化遗产保护工作也进入了新阶段。36年间，小岛康誉在新疆的文物保护方面倾注了大量心血。他先后支持了新疆克孜尔千佛洞的保护修复事业和尼雅遗址、丹丹乌里克遗址的考古工作。已被列为“世界文化遗产”名录的克孜尔石窟，印刻着他36年的足迹。

小岛康誉从1988年开始对尼雅遗址进行了9次实地考察， 7年后的1995年，尼雅遗址意外地出土了汉锦"五星出东方利中国"、"王侯合昏千秋万岁宜子孙"等珍贵文物，中日双方人员都感到极其兴奋，在新疆发现了带有“中国”字样的文物具有重大意义。

在尼雅遗址考察结束后，小岛康誉从2002年起对丹丹乌里克遗址进行了四次考察，现在仍在进行相关研究。这次考察中发现了日本法隆寺金堂屈铁盘丝画法的源头--被誉为“西域蒙娜丽莎”的壁画。法隆寺金堂的壁画在大约70年前被烧毁，而中国长安的屈铁盘丝壁画也在很久以前的战乱中丧失，这次发现完全出乎预料。

小岛康誉曾表示，习近平总书记提出的“一带一路”倡议实际上与文化是有密切联系的。文物文化的保护是非常重要的，文化的交流融合也要同样并重。小岛康誉向记者介绍了考察活动的困难之处。首先是人员配置，考察中日方有20多所大学参加，中方也有20家左右的科研机构参加，期间不但需要组织各个领域的专家，还需要随时进行调整。此外，还得考虑天气因素。新疆夏天炎热，冬天寒冷，春天有风沙，只有10月到11月的秋季适合在沙漠进行考察，但即使如此一天温差也在40度左右。小岛康誉感叹到，每一个考察活动都要进行多次勘探，比如尼雅遗址用了9次，丹丹乌里克用了4次，而且必须每年不间断地进行。

被喻为当代阿倍仲麻吕 获奖众多却谦虚谨慎

小岛康誉为新疆的文物保护、文化教育事业的发展和中日两国人民的文化交流作出了重要贡献，中国全国人大环境与资源保护委员会向他颁发了荣誉证书，中国文化部向他颁发了“文化交流贡献奖”，他被《人民日报》称为“当代的阿倍仲麻吕”。2001年，新疆维吾尔自治区政府还专门为他举办了隆重的“小岛康誉先生来新疆20周年纪念大会”。小岛康誉在日本也受到政府表彰，先后获外务大臣奖、文化厅长官奖。

然而，小岛康誉并没有被这些荣誉冲昏头脑，小岛康誉认为自己所做事业是为了增进两国人民的相互理解，他认为这没有什么了不起的。他非常谦虚地表示，虽然获奖感到非常高兴，但这些奖项并非个人获得的，而是中日双方共同共同努力的结果。他还表示，自己被称作“当代的阿倍仲麻吕”，感到很惭愧，他说阿倍仲麻吕是伟人，而自己只是普通百姓。他的这席话，不禁令人肃然起敬。

深爱这片土地 将来要把骨灰埋在新疆

2016年9月，当小岛康誉被授予新疆大学国际文化交流学院客座教授时，他曾表示，自己决心继续对新疆贡献自己的绵薄之力，将来要把骨灰埋葬在塔克拉玛干沙漠。

在提及今后的计划时，小岛康誉表示，今年是尼雅遗址考察30周年，现在正在制作以图片和资料为主的活动记录集，书中将使用日中英三种语言，争取在10月出版。另外还计划在佛教大学四条中心，以民众为对象，由中日双方专家开设连续讲座、进行照片展览等。

分享到：
(责编：蔡雪斌(实习生)、刘洁妍)
更多>>
社区登录
用户名： 立即注册
密  码： 找回密码
  
  • 最新评论
  • 热门评论
查看全部留言

图片新闻排行榜