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金正恩三个月内第三次访华 中朝两国领导人都谈了什么？

2018年06月19日13:31  来源：人民网-国际频道
 

6月19日至20日，朝鲜劳动党委员长、朝鲜民主主义人民共和国国务委员会委员长金正恩对中国进行访问。这是今年3月底以来金正恩第三次访华。前两次会晤，习近平与金正恩都谈了什么？人民网小编为您梳理。

3月25日至28日，应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩对我国进行非正式访问。访问期间，习近平同金正恩举行会谈。会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为金正恩举行欢迎仪式。

新华社记者 鞠鹏 摄

应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩于3月25日至28日对我国进行非正式访问。

在会谈中，习近平代表中共中央对金正恩首次访问中国表示热烈欢迎。习近平表示，你在中共十九大后电贺我再次当选中共中央总书记、就任党中央军委主席，前些天又第一时间电贺我再次当选国家主席、国家中央军委主席，我对此表示感谢。此次来华访问，时机特殊、意义重大，充分体现了委员长同志和朝党中央对中朝两党两国关系的高度重视，我们对此高度评价。

金正恩表示，近来中国大事喜事不断，去年中国共产党胜利召开十九大，前不久又成功召开全国两会，习近平同志受到全党全国人民拥戴，成为领导核心，并再次当选国家主席、国家中央军委主席，按照朝中友好传统，我理应来中国向您当面致贺。当前，朝鲜半岛局势急速前进，发生不少重要变化，从情义上和道义上，我也应该及时向习近平总书记同志当面通报情况。

习近平指出，中朝传统友谊是两党两国老一辈领导人亲自缔造和精心培育的，是双方共同的宝贵财富。回想当年，我们老一辈领导人怀着共同的理想信念和深厚的革命友谊，彼此信赖，相互支持，书写了国际关系史上的一段佳话。中朝几代领导人一直保持着密切交往，像走亲戚一样常来常往。在长期的实践中，中朝两党两国相互支持、相互配合，为社会主义事业发展作出了重要贡献。我和委员长同志都是中朝关系发展的亲历者和见证者。我们双方多次表示，要把中朝传统友谊不断传承下去，发展得更好。这是双方基于历史和现实，立足于国际地区格局和中朝关系大局，作出的战略选择，也是唯一正确选择，不应也不会因一时一事而变化。

习近平强调，中国党和政府高度重视中朝友好合作关系，维护好、巩固好、发展好中朝关系始终是中国党和政府坚定不移的方针。我们愿同朝鲜同志一道，不忘初心，携手前进，推动中朝关系长期健康稳定发展，造福两国和两国人民，为地区和平稳定发展作出新的贡献一是继续发挥高层交往的引领作用。高层交往在中朝关系发展中历来发挥着最重要的引领和推动作用。新形势下，我愿同委员长同志通过互访、互派特使、互致信函等多种形式保持经常联系。二是充分用好战略沟通的传统法宝。经常就重大问题深入交换意见，是中朝两党的光荣传统。要充分发挥党际交往的重要作用，促进两国各领域的交流合作，加强沟通与互信。三是积极促进和平发展。当前，中国特色社会主义已经进入新时代，朝鲜社会主义建设也进入了新的历史时期。我们愿同朝方共同努力，顺应时代潮流，高举和平、发展、合作、共赢旗帜，不断增进两国人民福祉，为本地区和平、稳定、发展作出积极贡献。四是夯实中朝友好的民意基础。双方应该通过各种形式，加强两国人民交流往来，巩固两国友好关系民意基础，特别是加强两国青年一代交流，继承和发扬中朝友好的优良传统。

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(责编：贾文婷、杨牧)
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