加拿大蓝山度假村，综合型休闲首选地

2018年是“中加旅游年”，“欢迎中国游客即刻启程，探索精彩加拿大，蓝山等着你！”在蓝山度假村听到了这样热情召唤的声音。趁在加拿大探亲之机，日前女儿陪我们前往加拿大蓝山度假村一游，这里有丰富多彩的游乐与健身方式，是安大略省著名的滑雪胜地，也是四季皆宜的休闲度假好去处。

综合型休闲度假首选地

蓝山度假村在多伦多北170公里处，位于科灵伍德小镇西侧的蓝山群峰脚下，处在尼亚加拉断崖地带。它以蓝山命名，蓝山实际上是尼亚加拉断崖的组成部分，因为周边覆盖着罕见的蓝色黏土，故俗称蓝山。约两个小时车程就来到蓝山。一下车就看到许多彩色欧陆建筑，宛若来到一座童话小镇。我们径直走向人工湖，只见酒店、餐厅伸入湖中的观景台遮阳伞下和湖畔耀眼的红、黄、蓝色木椅上都坐满了游客，清澈明亮的湖面上漂浮着许多往来穿梭的脚蹬游船，白色湖鸥在低空飞翔，眺望对岸，那里有儿童游乐园和踩木桩练习场，郁郁葱葱的芦苇颇富野趣。

漫步度假村步行街，店铺鳞次栉比。黄墙红门的老斯坦顿商店引人注目，店内多是精致的旅游纪念品和时尚T恤衣帽，招徕不少年轻游客，其门前有一家三口正在享受秋千与吊床的乐趣。显然，门外设置秋千、吊床与座椅，也是老斯坦顿商店的生意经。前行几步，就是度假村热闹的广场，这里有个鲜花门，有游客在缀满鲜花的门下留影，还有很多游客坐在阳光下聆听北美乡村音乐歌手在演唱，地面上摆着许多呼啦圈，孩子们在尽情地玩耍；不一会儿，又有儿童乐园的老师在教孩子们打鼓，家长和孩子都沉浸在无尽的欢乐中。广场呈现出一派惬意的度假氛围。再往山脚下走，看到许多迷你高尔夫球场，不少举家度假的游客一家老小都在练习打高尔夫球，还有小朋友在高高的攀岩墙上练习攀岩，有家长带着孩子在享受全长1000米的过山车乐趣。仰望，高空飞索、空中森林探险、观光缆车的起始站和山坡上由树木分割的滑雪道尽收眼底，浓郁的森林、绿色的草地，弯弯曲曲滑雪道，宏伟而壮观。

走进过山车道下的活动中心，遇上一个度假村介绍会。一位游乐经理说，蓝山度假村最初的构思源自Jozo.Weider先生的梦想。在滑雪还是一项乏人问津运动的年代，出生在捷克的Weider先生梦想在安大略省修建一座冬季度假村；经过几代人努力，Weider先生这个梦想终于实现了。现在占地700英亩的度假村，拥有40多家酒店、公寓、餐厅、商店、酒吧与露天泳池，山上设有15条缆车道、14条高度不同的索道，各种游乐及服务设施齐全。度假村活动既有空中森林探险、高空飞索、两轮山地车越野、6.5米高台气垫跳等惊险刺激类项目，也有观光缆车、徒步旅行、林间平衡车、攀岩、垂钓、儿童乐园及少年露营等温馨家庭类活动，还有斯堪的纳维亚水疗、乔治亚湾水上运动、蓝山高尔夫及直升飞机观光等多种休闲类项目。滑雪是度假村最有特色的冬季运动，游客可选择雪地行走、雪地摩托、湖面滑冰和在不同级别的42条单板与双板雪道上滑雪，无论滑雪高手或初学者都能在此尽享滑雪的乐趣。早在2003年初，蓝山度假村曾荣获《会务与奖励旅行杂志》评选的“最佳会议设施与卓越服务”大奖。那位经理强调说，安大略省拥有逾25万个湖泊，但没有一处像蓝山这样如此完美的山水组合风景地。蓝山毗邻休伦湖乔治亚湾，优势独特，是四季风景优美、老少皆宜的休闲游玩好地方，这里已成为安省最著名的综合型度假村，每年到访游客逾200万人次。他最后说，“今年是‘中加旅游年’，中国的朋友们，蓝山等着你！”

游“桃源仙洞”奇景，赏乔治亚湾风光

蓝山度假村除了自身优势之外，其诱人之处还在于周边有许多好去处。离开度假村，不到10分钟车程就来到洞穴奇景（Scenic Caves）公园，被当地华人称为“桃源仙谷”公园。我们乘园内免费的拖拉机摆渡车先到吊桥景点。此桥是2003年建成的斜拉索桥，长126米，高于海平面300米，距谷底25米，是安省最长的人行吊桥。在桥上行走有剧烈晃动感，不时听到年轻游客的尖叫声。从吊桥乘摆渡车回到公园游客中心，看到关于仙洞的介绍，原来这里的地质是数百万年前尼亚加拉断层形成的溶洞和峡谷裂缝结构。公园森林密布，有山有湖又有多姿多彩的岩洞，别有一番景致。全园共有18景，均列出序号、名称和介绍。最先看到的景点是名为“天然冰箱”的洞穴，室外气温28℃而洞内只有4℃，17世纪初在此定居的土著居民用它储存食物。此洞门很小，女儿排队进去体验，她抱着肩膀出来后连声说，里面幽深狭窄，真的很冷！由此往上走到半山腰的“第一视角”观景台，站在这里眺望，世界最长的淡水沙滩瓦萨嘎沙滩（Wasaga Beach）、休伦湖的乔治亚湾和漂亮的科灵伍德小镇，清晰可见。其他还有少女为爱情跳崖的“自杀崖”、便于佩丘族人守护的“Petun拱门”、最窄处只有36厘米的“瘦身洞”以及“烽火台”、“悬挂石”、“平衡石”、“牧师讲坛”、“掏金乐”等景点。道路湿滑、上下不便，18处景点未能尽览。这里的洞穴奇景、幽深峡谷、裂缝地貌和茂密森林是联合国确认的尼亚加拉断层世界生物圈保护区的重要组成部分，游览“桃源仙谷”令人印象深刻。

观赏乔治亚湾风光。从“桃源仙谷”驱车20分钟即到达乔治亚湾，它是北美休伦湖向东的突出部分，是加拿大安省中南部的休伦湖东北面的湖湾，俗称北美第六大湖。这个长190公里、寛80公里的湖湾，其风景自成一体。站在湖畔眺望，湖水清澈透明，湖面波光粼粼，水天一色的旖旎风光和由数十座岛屿组成的乔治亚湾国家公园的秀美景色令人心醉。漫步湖滨步道，不时遇到健身与骑行的市民：在落日公园观赏“石头人”雕塑，在科灵伍德小镇原谷物码头所在地的千禧公园，赏花观景，规模宏大的造船厂遗址也成一道风景线。原想在落日公园观赏与拍照日落景色，但由于未能订上蓝山度假村酒店房间，不得不在日落之前返回多伦多。

欧陆风情的蓝山度假村、洞穴奇景的“桃源仙谷”，视野辽阔的乔治亚湾，各美其美，美美与共。世界上的美景很多，留给你的时间很少，憧憬远方的朋友，切勿在原地蹉跎！(冯 霄/文 于世文/摄)

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