“践行和平论坛”在东京举行

人民网东京6月18日电（许永新）为纪念中日和平友好条约签订40周年、秉承1972年中日联合声明发表以来的和平理念与实践，16日下午，第一届“践行和平论坛”在位于东京的法政大学举行。日本前首相、前OB首脑峰会理事长福田康夫以及中国人民大学教授张践在活动上分别致辞，法政大学教授王敏主持了该论坛。

福田康夫讲话时谈到，今年正值日中和平友好条约缔结40周年，为此已经举办或将要举办各种大小规模的纪念活动，这也是日中之间正在进行各种交流的证据。福田康夫指出，日中两国一定要合作，只有合作才能给本地区带来稳定、和平与繁荣。日中合作，已经不只是两国之间的事情，不仅会给包括亚洲在内的地区、也会给其他国家和地区带来积极影响。因此，日中两国不应该对立，也不能对立。

中国人民大学教授张践在致辞中指出，任何文化只要有了“己所不欲，勿施于人”的精神，彼此之间就可以交流，通过文化交流就可以避免文明冲突，这对于当今世界上各个国家与民族的安全稳定是非常重要的。

论坛上，OB首脑峰会秘书处代表渥美桂子、庆应大学教授段瑞聪、神户市外国语大学教授秦兆雄、京都论坛研究员吴端、亚细亚大学教授范云涛、别府大学副教授陈晶、中国政法大学副教授陈煜、中央民族大学教授孙宝山分别做了报告。南京师范大学教授林敏洁介绍了她所从事的帮助日本民间重拾和平反战记忆的活动。

据了解，1982年，日本前首相福田赳夫与德国前首相施密特共同创建了由前政要组成的国际性组织--“国际行动理事会”，即“OB首脑峰会”，旨在以史为鉴，倡导和平合作，反对战争。而支撑全球伦理规范的核心关键词就选用了孔子的名言“己所不欲，勿施于人”。历经30余年的不懈努力，该组织的和平実践成果以八种语言成书：《十国前政要论“全球公共伦理”》。主办方表示，本次“践行和平论坛”为第一届，今后还将继续举办下去。

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