人民网德国基尔6月15日电（记者 李强）当地时间15日上午，海军第二十九批护航编队滨州舰抵达德国基尔军港，开始进行友好访问并参加“基尔周”活动。

上午12时，滨州舰缓缓靠上基尔军港码头，中国驻德国大使馆工作人员，当地华人华侨代表到码头迎接。

据介绍，中国海军2016年曾派出湘潭舰参加“基尔周”活动，此次是中国海军第二次派遣舰艇参加该项活动。活动期间，第二十九批护航编队指挥员将分别拜会当地军政要员。滨州舰官兵将参加国际海事综合技能竞赛、青年军官交流会等多项活动，并组织舰艇开放日、甲板招待会，与前来参加“基尔周”活动的各国海军官兵开展友好交流互动，向世界展示我开放、合作的大国海军形象。

海军第二十九批护航编队由滨州舰、徐州舰、千岛湖舰组成，于2018年4月4日从舟山某军港起航，5月1日在亚丁湾、索马里海域正式接替第二十八批护航编队执行护航任务。

滨州舰作为海军第二十九批护航编队指挥舰，是我国自行研制制造的新一代导弹护卫舰，舰长135米，舰宽16米，满载排水量4000多吨，配备多套具有世界先进水平的武器系统，可单独或协同海军其他兵力共计水面舰艇、潜艇，具有较强的远程警戒和防空作战能力，是中国海军新一代主力作战舰型，先后执行过多项重大演习演练任务。

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