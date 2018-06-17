“如是敦煌”相约曼谷

人民网曼谷6月17日电（记者张志文）1990年和2005年，泰国公主诗琳通曾两次造访中国敦煌莫高窟，并将所见所闻写进了自己的著作《平沙万里行》中，向泰国民众介绍古老又神秘的敦煌文化。

为了更好地推广优秀的中国文化遗产走向泰国，也使得古老的文化瑰宝在现代科技和创新思维下焕发的勃勃生机，6月16日，由中外文化交流中心、曼谷中国文化中心和敦煌研究院共同举办的“如是敦煌--敦煌文化艺术创意体验展”在曼谷中国文化中心盛大开幕。活动吸引了中泰两地众多嘉宾及敦煌艺术爱好者齐聚一堂，泰国前副总理沙哈，中国驻泰国大使馆文化参赞、曼谷中国文化中心主任蓝素红，泰国教育部前常务副次长巴帕彭，泰国国家研究院泰中战略合作研究中心主任素腊希，敦煌研究院策展人陈海涛及团队一行，中泰媒体和当地民众等百余人出席了开幕式。

本次展览由“慈悲能承载”“智慧能沟通”“美能成就”三部分构成，在展厅现场模拟搭建莫高窟第254窟，由讲解员带领嘉宾和观众穿梭其中，生动体验千年莫高窟的历史艺术原境。在复制洞窟内，滚动播放敦煌艺术经典阐释动画《舍身饲虎》与《降魔成道》，通过现代媒体将敦煌艺术中所蕴含的人文价值转化为影像，传递给更多的观众。以数字科技连接古今，现代化、科技化、数字化新型展览模式引发泰国各界的热烈反响。

来自敦煌研究院的专家一边介绍敦煌文化的时代背景和精神意蕴，一边教授在场嘉宾和民众手折“八瓣莲花”，当一张张四四方方、平淡无奇的纸张经过折折叠叠后变身为朵朵佛莲绽放于手中时，现场爆发出一阵阵惊叹声，随后部分民众还“突发奇想”将叠好的佛莲以泰国传统节日“水灯节”礼仪放入曼谷中国文化中心的莲池中，以手作形式体悟敦煌艺术魅力的初衷也得到完美实现。

据悉，此次展览将持续至6月26日。

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