网站首页时政国际财经台湾军事观点领导人事理论法治社会产经教育科普体育文化书画房产汽车旅游健康视频
人民网>>国际

“如是敦煌”相约曼谷

【查看原图】
展览现场，泰国小观众正在体验敦煌文创产品，本网记者张志文摄
展览现场，泰国小观众正在体验敦煌文创产品，本网记者张志文摄
12
来源：人民网-国际频道  2018年06月17日13:17

人民网曼谷6月17日电（记者张志文）1990年和2005年，泰国公主诗琳通曾两次造访中国敦煌莫高窟，并将所见所闻写进了自己的著作《平沙万里行》中，向泰国民众介绍古老又神秘的敦煌文化。

为了更好地推广优秀的中国文化遗产走向泰国，也使得古老的文化瑰宝在现代科技和创新思维下焕发的勃勃生机，6月16日，由中外文化交流中心、曼谷中国文化中心和敦煌研究院共同举办的“如是敦煌--敦煌文化艺术创意体验展”在曼谷中国文化中心盛大开幕。活动吸引了中泰两地众多嘉宾及敦煌艺术爱好者齐聚一堂，泰国前副总理沙哈，中国驻泰国大使馆文化参赞、曼谷中国文化中心主任蓝素红，泰国教育部前常务副次长巴帕彭，泰国国家研究院泰中战略合作研究中心主任素腊希，敦煌研究院策展人陈海涛及团队一行，中泰媒体和当地民众等百余人出席了开幕式。

本次展览由“慈悲能承载”“智慧能沟通”“美能成就”三部分构成，在展厅现场模拟搭建莫高窟第254窟，由讲解员带领嘉宾和观众穿梭其中，生动体验千年莫高窟的历史艺术原境。在复制洞窟内，滚动播放敦煌艺术经典阐释动画《舍身饲虎》与《降魔成道》，通过现代媒体将敦煌艺术中所蕴含的人文价值转化为影像，传递给更多的观众。以数字科技连接古今，现代化、科技化、数字化新型展览模式引发泰国各界的热烈反响。

来自敦煌研究院的专家一边介绍敦煌文化的时代背景和精神意蕴，一边教授在场嘉宾和民众手折“八瓣莲花”，当一张张四四方方、平淡无奇的纸张经过折折叠叠后变身为朵朵佛莲绽放于手中时，现场爆发出一阵阵惊叹声，随后部分民众还“突发奇想”将叠好的佛莲以泰国传统节日“水灯节”礼仪放入曼谷中国文化中心的莲池中，以手作形式体悟敦煌艺术魅力的初衷也得到完美实现。

据悉，此次展览将持续至6月26日。

 

分享到：
(责编：蔡雪斌(实习生)、王欲然)
更多>>
社区登录
用户名： 立即注册
密  码： 找回密码
  
  • 最新评论
  • 热门评论
查看全部留言

图片新闻排行榜