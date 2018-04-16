法拉盛首届诗歌节打造海外华人诗歌品牌

人民网讯 由旅居北美的华人主办的2018年法拉盛诗歌节终于4月14日在法拉盛图书馆隆重登场，吸引了北美地区二百位各界人士参与，成为华人在海外振兴文明理想的一次成功尝试和里程碑。

此次诗歌节从去年12月20日开始征稿，诗歌节评选委员会经匿名评选，从近两百诗作者诗近五百首诗中选出一、二、三等奖共12名。约180首诗歌入围终选，并被收入结集出版的《法拉盛诗歌节》作品集。

包括美国联邦众议院、纽约州与法拉盛地区的六位民选官员或代表出席会议并发言祝贺。纽约市公益人詹乐霞（Letitia James）在其贺信中赞扬了这一盛举，并肯定了组委会致力于打造法拉盛成为北美及海外华人文化中心的努力。她说，“美国华人社区的才华、历史和文化对于美国生活以及纽约市作出了极大的贡献。”

诗歌节组委会主任委员严力在开幕发言中说，“筹办诗歌节的初衷是中文写作在海外对建设文明社会的参与，这些年来很多中国移民到海外寻找发展机会，所以对多种族社会生活和文化异同有了实质的感受，这在题材上虽然有别于国内的写作，但能回过头来或拉开距离地对故乡事物进行多角度审视，并创作出拓展胸怀的作品。”

为时一天的诗歌节内容丰富多彩，如新诗论坛、诗朗诵、文艺节目以及诗人签售活动等。论坛互动热烈，当谈到什么是诗、新诗与古诗韵律、中外诗歌特色，特别是近年出现的“口语诗”、抒情诗与意象诗等时，台上台下展开了激烈的讨论，近二十位听众质疑、提问并发表了自己的见解。

对此，诗歌节组组委会执行委员、法拉盛图书馆副馆长邱辛晔认为，当代流行的口语诗，虽然偶为人贬称，但写好了，是简单明白的哲理诗，也有言浅意深的情怀，字蕴含蓄，句句幽默。他主张口语诗人首先应该有扎实的文言文与中国古典诗词的基础。

同时也是组委会主任委员的王渝则表示，诗歌是语言与文字美的表达方式，中华民族诗歌的传统比中国饮食传统还要渊源流长。因此她希望法拉盛诗歌节一直办下去，带动年轻一代对诗歌的爱好。

参与负责此次诗歌节传播的伟宏国际传播总裁赵仁方介绍，选择4月举办首届法拉盛诗歌节，展示海外华人诗歌创作的潜力和具有里程碑意义的华语诗歌节，也是配合美国每年四月举行的诗歌月活动。他表示，这次北美地区华人首次举办大型诗歌节，其宗旨就是要让诗歌进入生活，扶植并推广华人诗歌创作并打造海外华人诗歌品牌。

海风诗社成员、远在匹兹堡的计冠光在得知诗歌节成功落下帷幕后说，在美国这样一个多种族多文化的国家，华人及其文化文字应该是美国文化中不可或缺的一部分，因此在美华人应肩负传承中华文化和传播中华文化的两个责任。他表示，希望诗歌节能逐步吸引更多非华裔人士参与并实现组委会把部分得奖作品翻译成英文、与当地文化进行实质交流的计划。

海外散文大家王鼎钧及北美中文作家协会会长陈九等也出席了法拉盛诗歌节。王鼎钧以“诗人万岁，诗歌万岁”结束发言，表达了对于华语诗歌乃至华语文学在海外继续发扬光大的热切期待。（方仁）

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