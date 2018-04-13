“上海-巴黎，车站中的生活”摄影展亮相巴黎地铁站

人民网巴黎4月12日电（柳爽）头顶是巴黎城铁呼啸驶过的轰鸣声，眼前是上海地铁光影流动的图片影像。当地时间12日上午，“上海-巴黎，车展中的生活”摄影图片展亮相法国巴黎弗朗索瓦·密特朗图书馆地铁站。中国驻法国大使翟隽、法国国民议会议员陈文雄、法国驻上海总领事柯瑞宇、法国国家铁路总公司总经理帕特里克·罗伯特、法国国家铁路总公司AREP集团总裁铁凯歌、上海申通地铁集团有限公司总裁顾伟华出席开幕式并发表致辞。

中国驻法国大使翟隽在致辞中指出，摄影展“通过展示巴黎火车站和上海地铁的人文百态，把中法两国、把上海与巴黎两座城市联系在一起。”翟隽认为，随着中国发展进入新的阶段，未来中法在城市环境保护、创意设计、包容发展等领域的合作前景会更加广阔。合作始于理解，此次展览用摄影作品带领法国观众感受中国现代化的变迁，融入中国人的生活点滴。

地铁车窗内抱着孩子的乘客、地铁车站闪亮穹顶下行色匆匆的旅人、城市上空俯瞰地铁线路连接起的交通网络，一幅幅生动的图片讲述着一个个丰富的故事。地铁像一面镜子，记录着当代中国人的奋斗和艰辛、梦想和坚持。而现如今，上海地铁网络规模居世界第一，上海和上海地铁的发展是近年来中国城市化发展的一个缩影。此次展览展出25个图片展板及1个视频电子屏，通过来自各个岗位的19名上海地铁员工及1位法国摄影师拍摄的摄影作品，展现上海与巴黎的城市风貌、上海地铁文化及巴黎车站文化，诉说着交流、连接、温情、启程等关键词。

2017年12月，一场展现巴黎车站文化的摄影展曾亮相上海南京东路站，而此次作为上海-巴黎“双城记“文化交流项目，“车站中的生活”展也将上海的城市风貌和地铁文化带到了巴黎。法国国家铁路总公司AREP集团总裁铁凯歌表示，这体现了中法双方的铁路集团在项目和设计之外，已经开始在城市文化、日常文化、交通文化等人文领域加强合作和交流。法国AREP设计集团作为专长城市空间转型的设计公司，与中国北京、上海、武汉、成都多地地铁车站的设计项目展开了合作。法国国民议会议员陈文雄认为，法国和中国在交通方面的合作充满潜力。“两国在车站、线路、客流方面的运营和管理上都有着庞大的市场和雄厚的资源，而今后这些力量也可以深入合作，协同运用到援助非洲等地的交通建设之中。”

此次展览由法国国家铁路总公司、上海地铁、法国AREP集团、上海地铁公共文化发展中心联合主办，由上海市人民对外友好协会、法国驻上海总领事馆协办。展览见证了中法友谊的不断深化，也将这种友谊具体落实在了城市之间、市民之间。展览自4月13日起正式向观众开放，将持续至5月13日。往来乘客和市民可以自由地在巴黎朗索瓦·密特朗图书馆地铁站观赏“车站中的生活”。

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