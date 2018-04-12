中非金融合作结硕果 中刚非洲银行总部大厦正式启用

人民网布拉柴维尔4月11日电（记者李志伟、万宇）当地时间10日上午，中刚非洲银行大厦启用仪式在刚果（布）首都布拉柴维尔举行。中刚非洲银行由中国农业银行与刚果（布）政府共同出资成立，该行总部大厦正式启用，标志这一中非合资银行进入了发展的新时期，将有力推动中非金融合作向更深层次迈进。

刚果（布）总统德尼·萨苏—恩格索出席活动，刚果（布）总理克莱芒·穆安巴中国驻刚果（布）大使马福林、中国农业银行副行长郭宁宁、刚果（布）财政部长加农戈等政府官员、部分企业代表、在刚中资企业和华侨华人代表逾600人参加仪式。仪式上，萨苏总统为大楼剪彩揭牌，并为参与这一合作项目的中刚两国主要负责人授勋。

中国农业银行副行长郭宁宁在致辞中表示，在中刚两国元首共同关心和推动下，中刚非洲银行成长起来，是中非金融合作的硕果，也是刚果（布）人民第一家自己的银行。中刚非洲银行必将成为支持刚果（布）经济建设的中坚力量，成为金融促进中非友好合作源远流长的成功典范。

刚果（布）财政和预算部长卡利斯特·恩加农戈向中国政府和人民表示感谢。他表示，刚果（布）人为这座建筑感到骄傲。自2015年开始营业以来，中刚非洲银行迅速发展，未来这家银行还将面向中非地区乃至整个非洲。他坚信，中刚非洲银行将满足刚果（布）人民日益增长的金融服务需求。

中刚非洲银行总部大厦由中国建筑承建，运用了最先进的设计理念和施工技术，仅用时两年就建成了一座高规格、高标准、高质量的大楼，是刚果（布）最高水平的智能化大楼，成为了布拉柴维尔新的地标建筑。

2013年3月，中国国家主席习近平访问刚果（布），其间萨苏总统提议组建中刚非洲银行。2015年7月，由中国农业银行、刚果（布）政府、国家石油公司以及私营企业共同出资成立的中刚非洲银行开始对外试营业。中刚非洲银行总股本为1亿美元，其中中国农业银行占股50%。2016年2月，中刚非洲银行开业新办公大厦奠基。

2017年11月，总建筑面积约2.2万平方米、高16层的中刚非洲银行大厦通过刚方竣工技术验收，被认定为优质工程。

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